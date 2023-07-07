《經濟通通訊社７日專訊》湖北省十部門聯合發布節約用能通知，從實行常態化節約用電、

推進重點領域整體節能兩個方面提出十點要求，呼籲全社會共同努力，營造節約用能良好氛圍，

推動全省綠色低碳高質量發展。



＊實行常態化節約用電，企業合理安排用電＊



通知要求，機關事業單位、工業企業、商業企業、公共交通、城市景觀照明、社區家庭實行

常態化節約用電。黨政機關、事業單位要合理使用辦公設備；國有企業要嚴格落實日常節電管理

制度，加大節能技術改造投入，合理安排錯峰避峰用電；工業企業特別是年能源消費５０００噸

標準煤以上的用能單位，要合理安排生產經營計劃，積極實施節能改造，提高用電效率；大型商

業綜合體、商場、超市、賓館、酒店、展館等場所根據營業時間和人流量等科學優化用電管理；

地鐵站、高鐵站、汽車站、機場等交通場站要合理優化空調溫度和照明開啟數量；城市景觀、道

路公共照明設施要因地制宜實施智能控制，合理控制媒體牆、「燈光秀」等高能耗、大規模景觀

的照明時間；樹立全民節約用電意識，引導居民用戶積極參與各類節電活動。



＊推進重點領域整體節能＊



通知明確推進重點領域整體節能。支持採用高效、清潔、低碳能源為園區企業供電、供冷、

供熱、供蒸汽，支持園區集中供熱、供冷、供電等能源基礎設施集約化改造，提升園區綜合能效

；採取智慧能源、第三方能源托管、合同能源管理等方式推動縣級以上醫院、大專院校等公共機

構能效提升；支持重點行業企業實施重點用能產品設備更新升級改造，推動企業能效水平提升。

（ｊｔ）

