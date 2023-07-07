《經濟通通訊社７日專訊》摩根士丹利在官方微博宣布，其在中國的全資子行摩根士丹利國

際銀行（中國）有限公司，已獲中國銀保監會廣東監管局的正式批覆，同意其開辦普通類衍生產

品交易業務。

摩根士丹利亞洲首席執行官高浩灃（Ｇｏｋｕｌ Ｌａｒｏｉａ）表示：「今天的業務進展

是我們深耕中國，並打造一家全方位金融服務平台的長期戰略中的又一關鍵步伐」。衍生產品交

易業務將有助於公司為客戶提供更多元化的產品，以服務他們對風險中性管理和資產管理方面的

需求。（ｃｔ）

