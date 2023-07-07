《經濟通通訊社７日專訊》美國小非農就業數據意外強勁，打消今年年內降息的希望，導致

美股周四急挫。受外圍因素拖累，滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒２５％

，報３１９７﹒４７點，穿三千二關口，深成指低開０﹒２７％，創業板指低開０﹒２９％，電

力股造好，科技、有色股走低。

美國財長耶倫昨日（６日）抵達北京，展開一連四天訪華行程，她在抵京後於

Ｔｗｉｔｔｅｒ發文稱，美國尋求與中國進行健康的經濟競爭和更好的溝通。美國財政部官員透

露，耶倫今日上午１０時和前副總理劉鶴會面，下午４時半與國務院總理李強舉行雙邊會談，晚

上則出席由人民銀行前行長周小川主持的晚宴。《法新社》報道則指，耶倫亦可能與副總理何立

峰會面。

人民銀行進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨回籠１０１０億元，由於半

年結因素消除，人行大幅收水，總結全周一共回籠１１５６０億元。人民幣兌一美元中間價今報

７﹒２０５４，較上個交易日小升４４點子，繼續強於市場預測。

高盛近日發表研報，對一些中資行評級進行下調。官媒《證券時報》頭版發表評論文章，力

斥高盛基於悲觀假設看空中國銀行基本面並不可取，很大程度上存在誤讀。文章指銀行已積極壓

降房地產風險敞口，對公房地產貸款和房地產業務非標資產佔比均有不同程度下降；文章又指，

今年基建投資的發力，無疑有利於城投平台現金流及盈利能力的恢復，銀行在從土地財政到產業

財政再到數據財政的轉型趨勢，為政信業務帶來新的空間。（ｅｙ）

