《經濟通通訊社７日專訊》耶倫展開訪華行程，預計其將於今日下午４時半與國務院總理李

強舉行雙邊會談。美國小非農就業數據意外強勁，打消今年年內降息的希望，導致美股周四急挫

。受外圍因素拖累，滬深股市今早低開，金融股偏軟，加上多個科技概念板塊跌幅擴大，滬綜指

半日收跌０﹒３６％，報３１４７﹒１９點，穿三千二關口，深成指跌０﹒７９％，創業板指同

挫０﹒８９％。

人行大幅收水，全周共回籠１１５６０億元（人民幣．下同），兩市半日成交５１６８億元

，較上日（６日）同時段成交減少１﹒１％。

耶倫在抵京後於社交媒體發文稱，美國尋求與中國進行健康的經濟競爭和更好的溝通，但在

需要時採取行動保護國家安全，今次訪問提供一個溝通的機會，避免誤傳或誤解。中國財政部則

指出，耶倫訪華是加強兩國財金領域溝通交流的具體舉措，希望美方以實際行動為兩國經貿關係

健康發展、實現互利共贏創造良好環境。

據《中國證券報》報道，目前管理費１﹒５％的公募權益類基金產品，管理費可能調降至

１﹒２％，至於現有貨幣基金、債券基金以及被動產品管理費均保持不變。



＊科技股捱沽，ＡＩ大會亦撐不起＊



２０２３世界人工智能大會進入第二日，但是Ａ場人工智能概念今早出現跌浪，果麥文化

（深：３０１０５２）挫６﹒１％，新華網（滬：６０３８８８）跌５﹒６％，美亞柏科

（深：３００１８８）跌４﹒６％，浪潮信息（深：０００９７７）跌３﹒５％，東軟集團

（滬：６００７１８）跌３％。

不止ＡＩ概念捱沽，其他科技板塊亦出現下跌。半導體方面，寒武紀（滬：６８８２５６）

瀉６﹒３％，南大光電（深：３００３４６）挫５％，偉測科技（滬：６８８３７２）跌

４﹒８％，晶升股份（滬：６８８４７８）跌４﹒４％，天岳先進（滬：６８８２３４）走低

４﹒３％；軟件股方面，吉大正元（深：００３０２９）跌停，創意信息（深：３００３６６）

跌６﹒７％，威士頓（深：３０１３１５）挫６﹒１％，銅牛信息（深：３００８９５）跌

５﹒８％。



＊官媒反擊高盛，內銀仍偏軟＊



高盛近日發表研報，對一些中資行評級進行下調。官媒《證券時報》頭版發表評論文章，力

斥高盛基於悲觀假設看空中國銀行基本面並不可取，很大程度上存在誤讀。文章指銀行已積極壓

降房地產風險敞口，對公房地產貸款和房地產業務非標資產佔比均有不同程度下降；文章又指，

今年基建投資的發力，無疑有利於城投平台現金流及盈利能力的恢復，銀行在從土地財政到產業

財政再到數據財政的轉型趨勢，政信業務有新空間。

惟Ａ場銀行股股價未有顯著提振，工商銀行（滬：６０１３９８）、中國銀行

（滬：６０１９８８）無升跌，建行（滬：６０１９１６）軟０﹒２％，農行

（滬：６０１２８８）揚０﹒３％；招商銀行（滬：６０００３６）更跌０﹒８％，平安銀行

（深：０００００１）跌０﹒３％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）、交通銀行

（滬：６０１３２８）同跌０﹒２％。

中國人壽（滬：６０１６２８）跌幅顯著，半日挫２﹒３％，報３４﹒４１元。（ｅｙ）

