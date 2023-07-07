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AH股新聞

07/07/2023 15:05

《Ａ股行情》滬指跌０﹒３％無緣三千二，全周先升後跌近打和收場

　　《經濟通通訊社７日專訊》關注耶倫訪華釋出哪些訊號，Ａ股全日表現偏悶。美國小非農就
業數據意外強勁，打消今年年內降息的希望，美股周四急挫，拖累滬深股市今早低開，滬指先失
三千二，盤中多個科技概念板塊跌幅擴大，盡管午後券商股有拉升的跡象，但滬指終告低收，全
日跌０﹒２８％報３１９６﹒６１點，失三千二。
　　回顧全周，人民銀行例會稱堅決防範匯率大起大落風險，助滬指周一（３日）大漲超過
１﹒３％，周二（４日）作整固，但去到周三（５日）財新服務業ＰＭＩ表現弱，內需亮紅燈，
加上高盛發報告唱淡內銀，令滬指快速向下調整，累計全周滬指稍跌０﹒１７％，近乎打和收場

　　多個科技概念板塊捱沽，深成指今日跌０﹒７３％，創業板指更挫１﹒０５％。
　　昨日（６日）銀行間隔夜質押式回購成交量創下８﹒１萬億元（人民幣．下同）的新高，反
映債市資金面寬鬆，不過人行本周大幅收水，全周共回籠１１５６０億元，而兩市今日僅成交
７９９８億元，是５月２３日以來新低，按日減少２﹒４％。
　　據報，美國財政部長耶倫今早已見中國前副總理劉鶴和人民銀行行長易綱，三人討論了各自
的國內經濟以及全球前景，預計耶倫將於今日下午４時半與國務院總理李強舉行雙邊會談。
　
＊車企減價戰休止，車股仍跌＊
　
　　多個科技概念板塊集體出現跌浪，ＡＩ方面，新華網（滬：６０３８８８）跌６﹒６％，果
麥文化（深：３０１０５２）挫５﹒３％，美亞柏科（深：３００１８８）跌４﹒３％，浪潮信
息（深：０００９７７）跌４﹒１％，東軟集團（滬：６００７１８）跌３％；半導體方面，南
大光電（深：３００３４６）挫６％，寒武紀（滬：６８８２５６）瀉５﹒５％，裕太微
（滬：６８８５１５）跌５％，兆易創新（滬：６０３９８６）跌４﹒７％；軟件股方面，吉大
正元（深：００３０２９）跌停，創意信息（深：３００３６６）跌７﹒７％，威士頓
（深：３０１３１５）挫７﹒３％，銅牛信息（深：３００８９５）跌６﹒１％。
　　由中國汽車工業協會主辦的第１３屆中國汽車論壇上，包括特斯拉在內的１６家主流車企聯
合簽署維護公平競爭市場秩序承諾書，停止減價戰。車股仍偏軟，長安汽車
（深：０００６２５）跌１﹒６％，比亞迪（深：００２５９４）跌１﹒４％，報廣汽集團
（滬：６０１２３８）跌０﹒７％，長城汽車（滬：６０１６３３）跌０﹒３％，上汽集團
（滬：６００１０４）軟０﹒２％。
　
＊水產股受炒，日本水產進口受限＊
　
　　官媒《證券時報》頭版發表評論文章，力斥高盛基於悲觀假設看空中國銀行基本面並不可取
，很大程度上存在誤讀。惟銀行股未有顯著提振，工行（滬：６０１３９８）、建行
（滬：６０１９１６）軟０﹒２％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒３％，農行
（滬：６０１２８８）揚０﹒３％；招商銀行（滬：６０００３６）更跌０﹒８％，平安銀行
（深：０００００１）跌０﹒４％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌０﹒４％。
　　海關總署進出口食品安全局負責人表示，中國海關禁止進口日本福島等十個縣（都）食品，
對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格審核隨附證明文件，強化監管
，嚴格實施１００％查驗。水產股拉漲，大湖股份（滬：６００２５７）漲停，國聯水產
（深：３０００９４）升５﹒５％，百洋股份（深：００２６９６）升３﹒５％，中水漁業
（深：０００７９８）升２﹒２％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３８２５﹒７０　　－０﹒４４　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１９６﹒６１　　－０﹒２８　　　　３１３６﹒０７　　
　　上證Ａ股指數　　３３５１﹒０１　　－０﹒２８　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０８８８﹒５５　－０﹒７３　　　　４８６２﹒０１　　
　　深圳創業板指數　２１６９﹒２１　　－１﹒０５　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２６６﹒２４　　－０﹒６９　　　　　０﹒６１　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１５０﹒１５　　＋０﹒２８　　　　　０﹒４６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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