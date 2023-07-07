《經濟通通訊社７日專訊》關注耶倫訪華釋出哪些訊號，Ａ股全日表現偏悶。美國小非農就

業數據意外強勁，打消今年年內降息的希望，美股周四急挫，拖累滬深股市今早低開，滬指先失

三千二，盤中多個科技概念板塊跌幅擴大，盡管午後券商股有拉升的跡象，但滬指終告低收，全

日跌０﹒２８％報３１９６﹒６１點，失三千二。

回顧全周，人民銀行例會稱堅決防範匯率大起大落風險，助滬指周一（３日）大漲超過

１﹒３％，周二（４日）作整固，但去到周三（５日）財新服務業ＰＭＩ表現弱，內需亮紅燈，

加上高盛發報告唱淡內銀，令滬指快速向下調整，累計全周滬指稍跌０﹒１７％，近乎打和收場

。

多個科技概念板塊捱沽，深成指今日跌０﹒７３％，創業板指更挫１﹒０５％。

昨日（６日）銀行間隔夜質押式回購成交量創下８﹒１萬億元（人民幣．下同）的新高，反

映債市資金面寬鬆，不過人行本周大幅收水，全周共回籠１１５６０億元，而兩市今日僅成交

７９９８億元，是５月２３日以來新低，按日減少２﹒４％。

據報，美國財政部長耶倫今早已見中國前副總理劉鶴和人民銀行行長易綱，三人討論了各自

的國內經濟以及全球前景，預計耶倫將於今日下午４時半與國務院總理李強舉行雙邊會談。



＊車企減價戰休止，車股仍跌＊



多個科技概念板塊集體出現跌浪，ＡＩ方面，新華網（滬：６０３８８８）跌６﹒６％，果

麥文化（深：３０１０５２）挫５﹒３％，美亞柏科（深：３００１８８）跌４﹒３％，浪潮信

息（深：０００９７７）跌４﹒１％，東軟集團（滬：６００７１８）跌３％；半導體方面，南

大光電（深：３００３４６）挫６％，寒武紀（滬：６８８２５６）瀉５﹒５％，裕太微

（滬：６８８５１５）跌５％，兆易創新（滬：６０３９８６）跌４﹒７％；軟件股方面，吉大

正元（深：００３０２９）跌停，創意信息（深：３００３６６）跌７﹒７％，威士頓

（深：３０１３１５）挫７﹒３％，銅牛信息（深：３００８９５）跌６﹒１％。

由中國汽車工業協會主辦的第１３屆中國汽車論壇上，包括特斯拉在內的１６家主流車企聯

合簽署維護公平競爭市場秩序承諾書，停止減價戰。車股仍偏軟，長安汽車

（深：０００６２５）跌１﹒６％，比亞迪（深：００２５９４）跌１﹒４％，報廣汽集團

（滬：６０１２３８）跌０﹒７％，長城汽車（滬：６０１６３３）跌０﹒３％，上汽集團

（滬：６００１０４）軟０﹒２％。



＊水產股受炒，日本水產進口受限＊



官媒《證券時報》頭版發表評論文章，力斥高盛基於悲觀假設看空中國銀行基本面並不可取

，很大程度上存在誤讀。惟銀行股未有顯著提振，工行（滬：６０１３９８）、建行

（滬：６０１９１６）軟０﹒２％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒３％，農行

（滬：６０１２８８）揚０﹒３％；招商銀行（滬：６０００３６）更跌０﹒８％，平安銀行

（深：０００００１）跌０﹒４％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌０﹒４％。

海關總署進出口食品安全局負責人表示，中國海關禁止進口日本福島等十個縣（都）食品，

對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格審核隨附證明文件，強化監管

，嚴格實施１００％查驗。水產股拉漲，大湖股份（滬：６００２５７）漲停，國聯水產

（深：３０００９４）升５﹒５％，百洋股份（深：００２６９６）升３﹒５％，中水漁業

（深：０００７９８）升２﹒２％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８２５﹒７０ －０﹒４４

上證綜合指數 ３１９６﹒６１ －０﹒２８ ３１３６﹒０７

上證Ａ股指數 ３３５１﹒０１ －０﹒２８

深證成份指數 １０８８８﹒５５ －０﹒７３ ４８６２﹒０１

深圳創業板指數 ２１６９﹒２１ －１﹒０５

上證Ｂ股指數 ２６６﹒２４ －０﹒６９ ０﹒６１

深證Ｂ股指數 １１５０﹒１５ ＋０﹒２８ ０﹒４６

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