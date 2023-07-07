《經濟通通訊社７日專訊》由中國汽車工業協會主辦的第１３屆中國汽車論壇上，１６家主

流車企包括特斯拉、比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、長城（０２３３３）

（滬：６０１６３３）等聯合簽署維護公平競爭市場秩序承諾書，引起了業界極大關注。

１６家車企聯手簽署承諾書，被業內人士視為「不降價」承諾。不過作為此次的參與企業，

長安汽車（深：０００６２５）一名內部人士指出，簽署這個協議是為了讓整個行業公平競爭，

它包含多個方面來促進汽車業的健康良性發展。因此，並不能簡單地理解為只針對價格一事。

Ａ場汽車股普跌，長安汽車跌０﹒８％，長城汽車跌０﹒６％，比亞迪跌０﹒６％，廣汽集

團（滬：６０１２３８）跌０﹒３％，寧德時代（深：３００７５０）跌０﹒２％。



＊今年初車企相繼發起降價潮＊



中國汽車論壇的大會論壇昨日（６日）上午召開。為維護良好的汽車市場秩序，共同營造良

好消費環境，積極穩定和促進汽車消費，在有關部門見證下，中國汽車工業協會攜一汽、東風、

上汽、長安、北汽、廣汽、中國重汽、奇瑞、江淮、吉利、長城、比亞迪、蔚來、理想、小鵬、

特斯拉企業高層聯合簽署了《汽車行業維護公平市場秩序承諾書》，承諾不以非正常價格擾亂市

場公平競爭秩序。這被視為是有關部門針對今年大規模價格戰、車企間進行非正當競爭的最新回

應。

今年初不斷有車企加入到降價行列中，尤其是三月份湖北政企聯手發起的降價潮，由東風系

車企波及國內多個品牌。其後一段時間內，內地眾多消費者普遍持觀望情緒，車市因此一度陷入

停滯。中國汽車工業協會和中國汽車流通協會均對這種降價行為進行了聲討。（ｊｔ）

