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AH股新聞

07/07/2023 09:50

《Ａ股焦點》農行Ａ升０﹒２８％，董事長谷澍興滙豐杜嘉祺會面

　　《經濟通通訊社７日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）董事長谷澍５日
與滙豐控股（００００５）董事長杜嘉祺一行會面。谷澍希望，未來農業銀行和滙豐進一步加強
溝通交流，在金融市場、托管業務、國際業務等領域拓展集團層面互利共贏合作機會。
　　杜嘉祺表示，滙豐高度重視亞太市場，將持續加大在華投資和業務布局，並發揮自身全球化
經營網絡優勢，深化與農業銀行在各領域業務合作。
　　農行ＡＨ分化，Ａ股升０﹒２８％，Ｈ股跌１﹒７％。（ｃｔ）

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