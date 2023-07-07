《經濟通通訊社７日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）董事長谷澍５日

與滙豐控股（００００５）董事長杜嘉祺一行會面。谷澍希望，未來農業銀行和滙豐進一步加強

溝通交流，在金融市場、托管業務、國際業務等領域拓展集團層面互利共贏合作機會。

杜嘉祺表示，滙豐高度重視亞太市場，將持續加大在華投資和業務布局，並發揮自身全球化

經營網絡優勢，深化與農業銀行在各領域業務合作。

農行ＡＨ分化，Ａ股升０﹒２８％，Ｈ股跌１﹒７％。（ｃｔ）

