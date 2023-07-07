《經濟通通訊社７日專訊》中國國務院總理李強在北京會見來華訪問的美國財長耶倫，稱她
今次訪華不僅是美國關注，更受全球關注。李強又提到耶倫抵達北京時天空出現彩虹，他稱中美
關係經歷過風雨後，一定能見到更多的彩虹。
李強又稱，他經常跟中國企業家說要度過一段艱難時刻，現在的企業看世界經濟一定是要看
前方，下雨天看腳下可能看到泥濘，抬頭看就可能看到一輪彩霞，看到更多彩虹。（ｅｙ）
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07/07/2023 17:18
【大國博弈】李強見耶倫：中美關係風雨後定見更多彩虹
《經濟通通訊社７日專訊》中國國務院總理李強在北京會見來華訪問的美國財長耶倫，稱她
今次訪華不僅是美國關注，更受全球關注。李強又提到耶倫抵達北京時天空出現彩虹，他稱中美
關係經歷過風雨後，一定能見到更多的彩虹。
李強又稱，他經常跟中國企業家說要度過一段艱難時刻，現在的企業看世界經濟一定是要看
前方，下雨天看腳下可能看到泥濘，抬頭看就可能看到一輪彩霞，看到更多彩虹。（ｅｙ）
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