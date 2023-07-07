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AH股新聞

07/07/2023 17:35

【內房困局】中南建設子公司美元債違約，遭境外法院發清盤令

　　《經濟通通訊社７日專訊》具國資背景的內地發展商中南建設（深：０００９６１）去年
１１月出現美元債違約，據外電報道，發債主體、中南建設子公司海門中南收到了英屬維爾京群
島法院發出的清盤令，其發行的美元票據由中南建設擔保。中南建設此前公告指，公司及海門中
南就一筆違約美元債與約３７％份額的持有人就重組主要條款達成條款清單。（ｅｙ）

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