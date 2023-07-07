《經濟通通訊社７日專訊》具國資背景的內地發展商中南建設（深：０００９６１）去年
１１月出現美元債違約，據外電報道，發債主體、中南建設子公司海門中南收到了英屬維爾京群
島法院發出的清盤令，其發行的美元票據由中南建設擔保。中南建設此前公告指，公司及海門中
南就一筆違約美元債與約３７％份額的持有人就重組主要條款達成條款清單。（ｅｙ）
etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情
07/07/2023 17:35
【內房困局】中南建設子公司美元債違約，遭境外法院發清盤令
《經濟通通訊社７日專訊》具國資背景的內地發展商中南建設（深：０００９６１）去年
１１月出現美元債違約，據外電報道，發債主體、中南建設子公司海門中南收到了英屬維爾京群
島法院發出的清盤令，其發行的美元票據由中南建設擔保。中南建設此前公告指，公司及海門中
南就一筆違約美元債與約３７％份額的持有人就重組主要條款達成條款清單。（ｅｙ）
etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情
上一篇新聞︰07/07/2023 17:42 【ＡＩ熱潮】中電信推自研ＡＩ模型，定位與中移動「九天」相近
下一篇新聞︰07/07/2023 17:18 【大國博弈】李強見耶倫：中美關係風雨後定見更多彩虹
07/07/2023 17:54 《滬╱深股通》美的集團為深股通十大成交活躍股榜首
07/07/2023 17:43 《國企紅籌》中國外運馮波鳴、宋德星分別辭任董事長及副董事長
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰