《經濟通通訊社１０日專訊》國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰８日在京會見美財

政部長耶倫，據報會談長達五小時。何立峰被指接替劉鶴，出任主掌經濟、金融、科技和工業事

務。

據中方表述，雙方圍繞落實中美元首峇里島會晤重要共識，就兩國和世界經濟金融形勢、合

作應對全球共同挑戰等進行了深入、坦誠、務實的交流，會談具建設性。中方認為，泛化國家安

全不利於正常經貿往來，並表達了對美方對華制裁限制措施的關切；中美雙方同意就應對全球性

挑戰加強溝通與合作，及同意繼續保持交流互動。

據外媒報道，耶倫就美國限制對華輸出科技的行為作出辯護，稱兩國政府不應讓這類分歧破

壞蓬勃發展的經濟和金融關係，即使雙方關係變得緊張，兩國實體仍有充裕空間可從事貿易與投

資；耶倫又表示，雙方應共同應對重要的全球挑戰，例如新興市場和發展中國家的債務困境及氣

候變化。



＊廖岷：後續雙方將保持溝通＊



８日晚，財政部部長劉昆與美國財政部部長耶倫在釣魚台國賓館舉行會談，就中美兩國及全

球宏觀經濟形勢、兩國財政政策、應對全球性挑戰等議題進行了交流。中央財辦副主任、財政部

副部長廖岷陪同參加。

廖岷就美財政部部長耶倫訪華答媒體記者詢問：此次美財政部部長耶倫訪華期間，中美經貿

團隊舉行了長時間坦誠會談 。中方重申了對雙邊經貿關系的立場，表達了中方關切，討論了宏

觀經濟及全球性挑戰議題。後續雙方將保持溝通。

人民銀行黨委書記、國家外匯局局長潘功勝會見了來訪的美國財長耶倫，就共同關心的經濟

金融議題交換了意見。



＊耶倫：見面直接、實質和有成效，對美中雙方不穩的關係有定作用＊



耶倫結束４天訪華行程，並沒有實質成果，但她總結行程時表示，連日多位中方高層官員見

面，形容是直接、實質和有成效，對美中雙方不穩的關係有定作用。

耶倫先後與國務院總理李強、副總理何立峰、中國人民銀行行長易綱、以及特別與卸任的的

前副總理劉鶴會晤。耶倫於美國駐中國大使館舉行總結記者會時表示，美中兩國有重大分歧，不

可能透過一次訪問一夜間解決所有問題，她期望這次有助與中國新的經濟團隊，建立彈性和有效

的溝通渠道。

她強調，美國不是希望與中國經濟脫勾，認為這樣對雙方都是災難性的，亦為全球帶來不穩

定。美國希望見到開放、自由和公平的經濟，而不是強迫任何國家「靠邊站」的經濟模式。又指

「我們相信世界夠大，足以讓我們兩國繁榮發展。」（ｅｗ、ｅｙ）

