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AH股新聞

10/07/2023 09:22

《駐京專電》人行蔡昉：政策刺激對象要從投資轉向消費

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》人民銀行貨幣政策委員蔡昉表示，目前中
國經濟遇到了來自需求側的新常態，需求側因素特別是消費已成為影響經濟的重要常態化因素，
消費回歸為政策目標之首，同時建議要重視戶籍制度改革對刺激消費的作用。
　　蔡昉在「青島．中國財富論壇」上表示，中國經濟發展步入新常態後，主要帶來三方面變化
。一是中國經濟發展遭遇需求側的新常態，即需求側因素，特別是消費成為常態化的制約經濟的
阻礙。消費正變得越來越重要。
　　二是從勞動力市場上看，未來中國的自然失業率或許會更高。所謂自然失業率，是指充分就
業下的失業率。這種狀態會使得大眾的收入受到影響，因為失業率偏高了，就有更多人等待就業
。但同時，非正規就業的比重會提高，勞動者的權益和收入增長的可能性，以及社會保障的覆蓋
水平都會有所增加。
　　三是居民的微觀行為可能進入新常態。蔡昉認為，未來在經濟增速有所下降的情況下，有可
能遭遇三個效應，包括收入效應（居民收入增速下降）、城鎮化效應（挖掘新市民消費潛力）、
結構性效應（結構性調整的重要性凸顯）。
　　蔡昉指出，中國現在最需要的就是要刺激居民的消費，也就是說用所有能夠合理合法合規、
合經濟理論規律的渠道，把錢發到居民的腰包中。他稱，宏觀經濟政策應該有新手段、新對象，
當前政策的刺激對象要從投資轉向消費，這樣可以更加直接對應中國現實的經濟堵點和短板。
　　蔡昉並提出，要重視戶籍制度改革對刺激消費的作用。以目前農民工的收入水平來看，由於
對公共服務和社會保障的擔憂，導致其消費能力被抑制了約２３％，通過戶籍制度改革，可以有
效釋放農民工群體的消費意願，這個總額度可以高達萬億級。

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