《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室

正式宣布，在京開放智能網聯乘用車「車內無人」商業化試點。企業在達到相應要求後可在示範

區面向公眾提供常態化的自動駕駛付費出行服務。

在「車內無人」全流程管理方面有三項重點工作：一是進一步加強對自動駕駛企業商業化服

務能力的考核。一方面，增強對車輛安全運行、接管次數等方面的指標考核；另一方面，新增專

家評審機制，對企業的應急能力和安全運營能力的進行評審。二是強化日常監管。要求參與企業

１：１在遠程配備駕駛人，對遠程駕駛人及安全專員的職責分工做出更加嚴格的規範，加強對企

業的日常監督。三是嚴格執行處罰機制。建立清零機制、退回機制，嚴格關鍵技術指標考核，確

保對企業違規操作、違反要求等行為進行及時有效處罰。

２０２１年４月，北京市智能網聯汽車政策先行區成立，分階段有序推進場景開放。同年

１０月至１１月，在國內率先開放車內有安全員的自動駕駛無人化道路測試與出行服務商業化試

點。今年３月，進入「車內無人」載人示範應用階段。截至目前，無人化測試車輛共計１１６台

，測試總里程近２００萬公里。自動駕駛出行服務商業化試點訂單量累計超１５０萬人次，用戶

好評率達９５％以上。

