《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中國財政部就美國財長耶倫訪華具體情況

答媒體詢問指出，耶倫訪華期間，國務院總理李強於７月７日會見，就中美關係、中美經濟關係

等重大問題進行了交流。７月８日，與國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰會談，就兩國

及全球經濟金融形勢、合作應對全球共同挑戰、彼此關心的經濟領域問題等深入交換意見。相關

會見會談坦誠、務實、深入，具有建設性。



＊要求美方採取實際行動取消對華加徵關稅＊



在兩國經濟和全球共同挑戰方面：一是說明了中美經濟關係互利共贏的本質。中方認為，中

國的發展對美國是機遇而不是挑戰，是增益而不是風險。中美加強合作是兩國的現實需求和正確

選擇。美方表示，其不尋求對華「脫勾」，世界前兩大經濟體脫勾對兩國都是災難性的，也會給

世界帶來不穩定。美方無意強迫各國選邊站隊，使世界經濟碎片化。

二是要求美方採取實際行動回應中方對於美經濟制裁打壓的重大關切。近年來，美方出台一

系列對華經濟制裁打壓措施，損害了中國市場主體的正當權益，破壞了兩國關係的民意基礎。在

會見會談中，中方再次重申了在取消對華加徵關稅、停止打壓中國企業、公平對待兩國雙向投資

、放寬對華出口管制、取消涉疆產品禁令等問題上的關切，希望美方切實採取行動，回應中方在

兩國經濟關係中的重大關切。



＊中美應通過坦誠交流，就雙邊經濟領域問題尋求共識＊



三是闡明了中方關於健康經濟競爭的立場。中方認為，實現健康的中美經濟關係，必須充分

尊重各方正當發展權益，按照市場經濟原則和世貿組織規則開展良性競爭。中國始終致力於加快

營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。依法保護產權和知識產權，維護企業合法權益，對

包括外資企業在內的各類市場主體一視同仁、公平對待。差異不應成為產生隔閡的理由，而恰恰

是加強溝通和交流的動力。中美應通過坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題尋求共識，為兩國

經濟關係注入穩定性和正能量。

四是展現了中方對合作應對全球性挑戰的積極意願。當前全球宏觀經濟金融穩定、氣候變化

、債務問題等全球性挑戰日益嚴峻。有效應對解決全球性挑戰離不開中美協調合作。面對日益嚴

峻的全球性挑戰，希望包括美國在內的發達國家承擔應盡責任，理解和照顧發展中國家關切，多

為促進全球共同發展盡心出力。

