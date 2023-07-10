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AH股新聞

10/07/2023 09:47

《中國要聞》特斯拉升級引薦獎勵，購買ＭｏｄｅｌＳ╱Ｘ獲７千元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》在特斯拉上周五（７日）公布Ｍｏｄｅｌ３╱Ｙ的引薦獎勵規
則後，昨日又宣布加碼，引薦好友購買ＭｏｄｅｌＳ╱Ｘ，購車人可獲７０００元人民幣引薦獎
勵用於抵扣車輛尾款，同時還可獲得９０天增強版自動輔助駕駛功能免費試用權。引薦人可獲得
積分獎勵用於兌換超充額度、兒童學步車等。此外，每成功推薦（復購）５人或２０人，還可參
與季度或年度特別激勵抽獎，其中，年度獎池內含Ｍｏｄｅｌ３╱Ｙ後輪驅動版車輛１年使用權
等。（ｌｃ）

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