《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上海市高級人民法院近日與上海銀保監局

簽署合作備忘錄，內容主要包括雙方共建風險化解、法治優化、高效執行、糾紛化解、信息互通

、咨詢會商、法治調研、人才培養、黨建聯動及協同保障等十項工作機制。

根據《備忘錄》，上海高院和上海銀保監局將建立上海銀行業保險業司法建議聯合通報常態

化機制，推動「智慧法院」與監管科技建設，在訴訟文書電子送達、小額訴訟快速裁處等方面加

強合作，共同提升銀行保險機構依法經營水平。

同時，雙方將推動司法與監管大數據信息共享互通機制建設，加強金融監管與金融司法信息

聯通，探索建立金融違法問題線索移送機制，強化風險預警，加強風險處置協同，共同維護金融

安全。

在強化金融消費者合法權益保護方面，雙方將進一步深化訴調對接合作，深入開展金融糾紛

全流程在線調解，有效提升金融業糾紛多元化解質效。

最後，雙方還將在咨詢會商和法治調研方面加強合作，就金融法律問題建立會商研討機制，

與相關法律院校等法治共同體加強法治聯動，積極開展金融監管規則和金融司法前沿問題研究，

共同破解金融法治疑難問題。

