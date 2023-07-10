《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》百度智行、ＡｕｔｏＸ安途、小馬智行等

三家企業１５輛車上周六（８日）在２０２３年世界人工智能大會期間，獲得上海浦東新區首批

發放的無駕駛人智能網聯汽車道路測試牌照。這些獲得牌照的企業可以在浦東新區劃定的路段、

區域開展車內全無人的智能網聯汽車道路測試。

百度旗下自動駕駛出行服務平台蘿蔔快跑目前是全球最大的自動駕駛出行服務商，已在上海

、北京、深圳、武漢、重慶五個城市開展了全無人運營及測試，自動駕駛總測試里程超過

６０００萬公里。在獲得浦東無駕駛人道路測試牌照後，蘿蔔快跑表示，將持續提升自身功能與

體驗，不斷加速自動駕駛商業化進程，為更多消費者帶來安全、舒適、高效、便捷的自動駕駛出

行服務。

ＡｕｔｏＸ是中國完全無人駕駛出租車的領跑者，致力於打造無人駕駛軟硬件一體化技術。

ＡｕｔｏＸ表示，未來將在上海尤其是核心城區持續擴大無人測試規模，助力上海智能網聯汽車

駛上「快車道」。

小馬智行先後在中國廣州、北京、上海、深圳及美國加州推出自動駕駛出行服務

ＰｏｎｙＰｉｌｏｔ＋。小馬智行表示，將加快在滬開展無駕駛人測試，形成無人化出租車商業

模式閉環，為浦東科技創新和智能汽車產業發展貢獻力量。

