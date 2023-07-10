《經濟通通訊１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



私募投資基金監督管理條例公布

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院總理李強７月３日簽署國務院令，公布《私募投資基金監督管理條例》，自９月１日起施

行。《條例》共六十二條，重點規定了五方面內容，包括適用範圍、私募基金管理人和托管人的

義務要求、規範資金募集和投資運作等。



新一輪國企改革深化提升行動啟動在即

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

新一輪國企改革深化提升行動即將拉開帷幕。目前，中國鐵建、南方電網等央企積極部署，重慶

、廣州等地動作頻頻，改革舉措正加緊推進。



上半年全國鐵路發送旅客１７﹒７億人次

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國國家鐵路集團公布，今年上半年，全國鐵路發送旅客１７﹒７億人次，其中４、５、６月份

旅客發送量快速攀升，較２０１９年同期分別增長７﹒６％、５﹒６％、４﹒８％，４月２９日

發送旅客１９６６﹒１萬人次，創鐵路單日旅客發送量歷史新高。





《上海證券報》



私募投資基金行業首部行政法規發布

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

《私募投資基金監督管理條例》於近日發布。司法部、中證監負責人表示，《條例》重在划定監

管底線、強化事中事後監管，並堅守「非公開」、「合格投資者」的募集業務活動底線，全流程

促進私募基金規範運作。



公募基金費率改革工作啟動

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中證監７月８日公布，已制定公募基金行業費率改革工作方案，將監管引導推動與行業主動作為

相結合，指導公募基金行業穩妥有序開展費率機制改革，支持公募基金管理人及其他行業機構合

理調降基金費率。



公募費率優化，更多投資端改革舉措落地可期

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

記者獲悉，公募基金降低費率只是改善投資者體驗的第一步，監管部門還將從多個方面入手，推

動構建良好公募基金行業發展生態。例如，將投資者實際盈利等納入考核範疇，並嚴格執行薪酬

遞延等制度，避免短期激勵、過度激勵。





《證券時報》



私募投資基金監督管理條例９月１日起施行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《私募投資基金監督管理條例》，自９月１日起施行。

《條例》共７章６２條，重點規定五方面內容，包括適用範圍、私募基金管理人和托管人的義務

要求、規範資金募集和投資運作等。



公募基金管理費率上限降至１﹒２％

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，中證監對公募基金費率改革進行了工作安排，降低主動權益類基金費率水平，新註冊產品

管理費率、托管費率分別不超過１﹒２％、０﹒２％，其餘存量產品管理費率、托管費率爭取於

２０２３年底前分別降至不超過１﹒２％、０﹒２％。



降費讓利推動公募建立利益共享風險共擔盈利模式

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

公募基金費率改革近日啟動。公募基金管理人及其他行業機構合理調降基金費率，進一步規範金

融投資的交易成本，持續推進公募基金管理人讓利投資者，以吸引更多投資者入市，進一步引導

資金流入優質標的，培育長期機構投資者隊伍。（ｌｃ）

