《經濟通通訊１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
私募投資基金監督管理條例公布
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國務院總理李強７月３日簽署國務院令，公布《私募投資基金監督管理條例》，自９月１日起施
行。《條例》共六十二條，重點規定了五方面內容，包括適用範圍、私募基金管理人和托管人的
義務要求、規範資金募集和投資運作等。
新一輪國企改革深化提升行動啟動在即
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新一輪國企改革深化提升行動即將拉開帷幕。目前，中國鐵建、南方電網等央企積極部署，重慶
、廣州等地動作頻頻，改革舉措正加緊推進。
上半年全國鐵路發送旅客１７﹒７億人次
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中國國家鐵路集團公布，今年上半年，全國鐵路發送旅客１７﹒７億人次，其中４、５、６月份
旅客發送量快速攀升，較２０１９年同期分別增長７﹒６％、５﹒６％、４﹒８％，４月２９日
發送旅客１９６６﹒１萬人次，創鐵路單日旅客發送量歷史新高。
《上海證券報》
私募投資基金行業首部行政法規發布
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《私募投資基金監督管理條例》於近日發布。司法部、中證監負責人表示，《條例》重在划定監
管底線、強化事中事後監管，並堅守「非公開」、「合格投資者」的募集業務活動底線，全流程
促進私募基金規範運作。
公募基金費率改革工作啟動
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中證監７月８日公布，已制定公募基金行業費率改革工作方案，將監管引導推動與行業主動作為
相結合，指導公募基金行業穩妥有序開展費率機制改革，支持公募基金管理人及其他行業機構合
理調降基金費率。
公募費率優化，更多投資端改革舉措落地可期
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記者獲悉，公募基金降低費率只是改善投資者體驗的第一步，監管部門還將從多個方面入手，推
動構建良好公募基金行業發展生態。例如，將投資者實際盈利等納入考核範疇，並嚴格執行薪酬
遞延等制度，避免短期激勵、過度激勵。
《證券時報》
私募投資基金監督管理條例９月１日起施行
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國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《私募投資基金監督管理條例》，自９月１日起施行。
《條例》共７章６２條，重點規定五方面內容，包括適用範圍、私募基金管理人和托管人的義務
要求、規範資金募集和投資運作等。
公募基金管理費率上限降至１﹒２％
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近日，中證監對公募基金費率改革進行了工作安排，降低主動權益類基金費率水平，新註冊產品
管理費率、托管費率分別不超過１﹒２％、０﹒２％，其餘存量產品管理費率、托管費率爭取於
２０２３年底前分別降至不超過１﹒２％、０﹒２％。
降費讓利推動公募建立利益共享風險共擔盈利模式
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公募基金費率改革近日啟動。公募基金管理人及其他行業機構合理調降基金費率，進一步規範金
融投資的交易成本，持續推進公募基金管理人讓利投資者，以吸引更多投資者入市，進一步引導
資金流入優質標的，培育長期機構投資者隊伍。（ｌｃ）
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