《神州經脈》中國最新通脹數據再刷近年新低，惟市況未受影響，保險、石油股領跌，但在

電池、衛星等概念拉漲下，滬綜指先高開突破三千二，其後勉強保持升勢，午後一度失整數關，

全日收市則力保不失，收升０﹒２２％，報３２０３﹒７點，深成指升０﹒５％，創業板指則飆

１﹒３７％。

數據不景氣拖累大市氣氛，交投再縮水，兩市全日成交僅７６１４億元（人民幣．下同），

較上日（７日）成交減４﹒８％，創３月９日以來新低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２３３１，較上個交易日４時３０分收盤

價微升５點子，兩連升。全日在７﹒２１２０至７﹒２４１６之間波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１９２６，較上個交易日升１２８點子，

兩連升，創６月２１日以來逾兩周新高，上個交易日報７﹒２０５４。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，６月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比持平，低過市場預期的增加

０﹒２％，亦低於５月的增長０﹒２％，且是２０２１年２月以來新低。６月ＣＰＩ環比下降

０﹒２％。６月全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降５﹒４％，遜於預期的下跌５％，

亦低於前值的下跌４﹒６％，創七年半來最大降幅；ＰＰＩ環比則下降０﹒８％。國家統計局城

市司首席統計師董莉娟解讀數據時表示，消費市場運行基本平穩，主要是豬肉價格同比下降

７﹒２％，降幅比上月擴大４個百分點；ＰＰＩ環比、同比均下降，主要受石油、煤炭等大宗商

品價格繼續回落及上年同期對比基數較高等因素影響。



２﹒ 美國財長耶倫結束４日訪華行程。她昨日在美國駐華大使館總結行程時表示，與中國官員

進行了１０小時雙邊會談，雙方的溝通直接、實質、有成效。中美在許多問題上仍存分歧，但相

信訪問推動了美國「讓美中關係更加穩固」的努力。她並重申，美國並非尋求同中國脫勾。中國

財政部亦指出，雙方相關會見會談坦誠、務實、深入，具有建設性，中方要求美方採取實際行動

回應中方對於美經濟制裁打壓的重大關切，並闡明了中方關於健康經濟競爭的立場，強調中美應

通過坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題尋求共識，為兩國經濟關係注入穩定性和正能量。



３﹒ 在螞蟻集團被罰７１﹒２３億元、騰訊旗下財付通被罰２９﹒９億元的同日，平安銀行、

郵儲銀行、中國人民財產保險３間國企金融機構亦被罰款共計逾７０００萬元，涉及的違法行為

類型包括違反帳戶管理規定、其他危及支付機構穩健運行、損害客戶合法權益或危害支付服務市

場的違法違規行為等。官媒《新華社》發文指，此次對螞蟻旗下支付寶和騰訊旗下財付通處罰金

額相對較高，主要因為這兩間在國內市場佔有率高，客戶眾多、業務規模巨大。隨著螞蟻集團完

成相關整改事項，預計後續螞蟻集團申設金控公司、申請徵信等業務牌照的進度或將加快。



４﹒ 中證監近日對公募基金費率改革進行工作安排，將穩步降低行業綜合費率水平，分三個階

段推進。第一階段主要是降低主動權益類基金費率水平。即日起，新註冊產品管理費率、託管費

率分別不超過１﹒２％、０﹒２％；部分頭部機構已公告旗下存量產品管理費率、託管費率分別

降至１﹒２％、０﹒２％以下；其餘存量產品管理費率、託管費率將爭取於２０２３年底前分別

降至１﹒２％、０﹒２％以下。內地多間基金公司應聲調低基金費率。



５﹒ 中國證監會近日同意廣州期貨交易所碳酸鋰期貨及期權註冊。廣期所表示，碳酸鋰期貨及

期權上市後，新能源金屬期貨品種板塊將初步形成，為中國新能源產業健康發展、不斷提升國際

競爭力發揮積極作用。廣發期貨總經理徐艷衛表示，碳酸鋰期貨和期權的推出意義重大：一是能

夠助力中國「雙碳」目標實現，為綠色產業穩健發展保駕護航；二是能夠形成碳酸鋰價格機制，

提升現貨價格透明度，為產業企業提供風險管理工具。欣旺達負責人表示，碳酸鋰的期貨、期權

等工具，能夠有效對沖企業在實際經營生產過程中所面對的風險，助力企業實現穩健經營。公司

將持續關注相關進展情況並擇機參與。



６﹒ 瑞銀財富管理投資總監辦公室（ＣＩＯ）在最新發表的２０２３年《亞洲年中展望》報告

中認為，中國股票的風險回報仍具吸引力。投資布局方面，瑞銀青睞注重改革和派息的優質國企

，也看好消費類股和競爭力強的互聯網公司等經濟復甦受益者。人民幣方面，報告認為，下半年

人民幣兌美元有望扭轉部分跌勢。瑞銀財富管理亞太區投資總監胡一帆今日在媒體電話會議上表

示，美元下半年在停止加息後大概率會走弱，加上中美經濟分化，美國在今年三、四季度可能進

入負增長，而中國經濟下半年增速預計在５％－５﹒５％，人民幣將逐漸反彈，不排除年底將回

到７以內。



７﹒ 網傳中證監原主席劉士余以「中國人民銀行總行參事」的身份在企業調研。綜合官方新聞

，劉士余確已出任中國人民銀行總行參事。劉士余於２０１９年主動投案，數年後在中國經濟遭

受重重考驗之際重返人行，政治生涯翻身在國內屬罕見。



８﹒ 百度智行、ＡｕｔｏＸ安途、小馬智行等三家企業１５輛車８日在２０２３年世界人工智

能大會期間，獲得上海浦東新區首批發放的無駕駛人智能網聯汽車道路測試牌照。這些獲得牌照

的企業可以在浦東新區劃定的路段、區域開展車內全無人的智能網聯汽車道路測試。（ｓｌ）

