《鍾之日記》７月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中國通縮憂慮再增，國家統計局公布，今年６月ＣＰＩ同比持平，低過市場預期的增加

０﹒２％，亦低於５月的增長０﹒２％，是自２０２１年２月以來新低，環比則下降０﹒２％；

６月ＰＰＩ同比下降５﹒４％，遜於預期的下跌５％，亦低於前值的下跌４﹒６％，創七年半來

最大降幅。

經濟數據不佳，惟市況未受影響，保險、石油股領跌，但在電池、衛星等概念拉漲下，滬綜

指先高開突破三千二，其後勉強保持升勢，午後一度失整數關，全日收市則力保不失，收升

０﹒２２％，報３２０３﹒７點，深成指升０﹒５％，創業板指則飆１﹒３７％。

數據不景氣拖累大市氣氛，交投再縮水，兩市全日成交僅７６１４億元人民幣，較上日（７

日）成交減４﹒８％，創３月９日以來新低。



＊港股反彈途中踏空＊



港股三日插逾千點後，今呈現「高開低走午橫行」格局，基本上亦是近期典型的周一形態。

原因是受到周末外圍經濟數據及消息面的影響，投機者乘機在沉悶市況下製造波幅以尋求獲利機

會，趁螞蟻罰款落地消息做炒作，港股今早彈逾四百點，惟收市升幅明顯收窄，收報１８５０９

，升１４３點或０﹒７８％，主板成交４４９﹒９１億元。



＊螞蟻終收罰單，阿里感動走高＊



內地監管對阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團及旗下機構，合共罰款７１﹒２３億元人

民幣，同時要求螞蟻集團關停「相互寶」業務。螞蟻集團今次罰款落地，意味著超過兩年半的整

改期進入尾聲，亦代表著監管機構對平台企業的重拳敲打將告一段落，螞蟻集團有望重新啟動上

市程序。阿里全日價升３﹒２％，報８７元。

阿里又公布，收到持有３３％股權的非併表關聯方螞蟻科技集團的通知，螞蟻集團將召開股

東大會，以批准向全體股東回購不超過７﹒６％股份的議案。該集團正在考慮是否參與擬議的股

份回購，不過螞蟻集團如今已非金融公司而是科技公司，估值已出現大調整，即使集團出手回購

，對

應公司估值亦只不過為５６７１億元人民幣，較２０１８年Ｃ輪融資估值約９６００億元人民幣

下降約４０％。

同捱罰單的還有騰訊（００７００），公司旗下財付通業務亦涉及違規行為，遭人民銀行處

以約２９﹒９億元人民幣的罰款，騰訊股價同揚０﹒７％，報３２８﹒８元。

官媒《新華社》發表文章指，此次對螞蟻旗下的「支付寶」和騰訊旗下的「財付通」處罰金

額相對較高，主要因為這兩間在國內市場佔有率高，客戶眾多、業務規模巨大。不少市場人士認

為，平台企業金融業務集中整改工作宣告結束，大型平台企業將正式進入常態化監管階段。文章

又指，隨著螞蟻集團完成相關整改事項，預計後續螞蟻集團申設金控公司、申請徵信等業務牌照

的進度或將加快。



＊香港收回樓市辣招，地產股反應微＊



上周五（７日）香港金融管理局宣布十四年來首次放寬住宅物業的按揭成數限制，其中

１５００萬元或以下物業按揭上限放寬至７０％。同日香港按揭證券公司亦上調１０００萬至

３０００萬元合資格物業的最高按揭保險成數，其後財金官員火速開腔打消市場放寬額外印花稅

等「辣招」的預期。不過分析相信，鬆綁措施對地產股影響不會太大。

富瑞指出，因應置業人士可從銀行申請更多按揭，可令按保保費支出減少，有利他們減省首

期整體支出，幅度可達樓價２％。富瑞補充，主導香港樓價可負擔程度的是按揭利率，而不是可

造按揭成數上限，預計新措施對發展商股份僅有輕微利好。

交銀國際分析師謝騏聰發表報告指出，按揭成數及按保一併放寬有助降低換樓人士的首期負

擔，可是受制於金管局壓力測試，措施對較高收入家庭更受惠，對整體成交量及樓價的影響「僅

略正面」，預期樓價下半年保持平穩。不過，政策放鬆帶動買樓情緒，短期內中端住宅需求將更

加強勁，維持看好新鴻基地產（０００１６）。

摩根大通發表研報指，相關放寬對刺激樓市需要影響有限，認為高首期要求並非近年樓市交

投下跌的主因，對經濟缺乏信心才是關鍵。

本地地產股走勢不同，新地跌１﹒６％，新世界（０００１７）跌近１％，希慎

（０００１４）跌０﹒４％，恒地（０００１２）則微升０﹒４％，恒隆地產（００１０１）升

０﹒４％，長實（０１１１３）升０﹒４％，太古地產（０１９７２）升０﹒３％，信置

（０００８３）升０﹒２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

