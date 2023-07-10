《經濟通通訊社１０日專訊》恒生電子（滬：６００５７０）公告，獲悉公司間接控股股東
螞蟻集團受到重大行政處罰，預計對公司２０２３年度財務報表無重大影響，恒生電子現價跌
１﹒２％，報４１﹒０７元（人民幣．下同）。
螞蟻集團被罰７１﹒２３億元，市場預期螞蟻集團整改步入尾聲。螞蟻集團周六（８日）披
露公布，將以自有資金回購最多７﹒６％股份，回購價格對應公司估值約為５６７１億元，較
２０１８年Ｃ輪融資估值約９６００億元下降約４０％。（ｅｙ）
10/07/2023 10:28
《Ａ股焦點》恒生電子跌１％，間接大股東螞蟻罰單落地並斥資回購
《經濟通通訊社１０日專訊》恒生電子（滬：６００５７０）公告，獲悉公司間接控股股東
螞蟻集團受到重大行政處罰，預計對公司２０２３年度財務報表無重大影響，恒生電子現價跌
１﹒２％，報４１﹒０７元（人民幣．下同）。
螞蟻集團被罰７１﹒２３億元，市場預期螞蟻集團整改步入尾聲。螞蟻集團周六（８日）披
露公布，將以自有資金回購最多７﹒６％股份，回購價格對應公司估值約為５６７１億元，較
２０１８年Ｃ輪融資估值約９６００億元下降約４０％。（ｅｙ）
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