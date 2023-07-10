《經濟通通訊社１０日專訊》據報特斯拉創始人馬斯克在華盛頓與兩名白宮資深官員進行會
談，游說拜登政府促進電動車生產和加速美國汽車產業的電氣化，報道指馬斯克期待環保署能夠
採取更為嚴格的計劃，目標到２０３２年６９％以上的美國新售汽車是電動車。
三桶油Ａ股走低，中國石化（滬：６０００２８）跌１﹒５％，中國石油
（滬：６０１８５７）跌１﹒３％，中國海油（滬：６００９３８）軟０﹒９％。（ｅｙ）
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10/07/2023 14:05
《Ａ股焦點》中石化Ａ跌１﹒５％，馬斯克游說美國促汽車業油轉電
《經濟通通訊社１０日專訊》據報特斯拉創始人馬斯克在華盛頓與兩名白宮資深官員進行會
談，游說拜登政府促進電動車生產和加速美國汽車產業的電氣化，報道指馬斯克期待環保署能夠
採取更為嚴格的計劃，目標到２０３２年６９％以上的美國新售汽車是電動車。
三桶油Ａ股走低，中國石化（滬：６０００２８）跌１﹒５％，中國石油
（滬：６０１８５７）跌１﹒３％，中國海油（滬：６００９３８）軟０﹒９％。（ｅｙ）
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