《經濟通通訊社１０日專訊》據報特斯拉創始人馬斯克在華盛頓與兩名白宮資深官員進行會

談，游說拜登政府促進電動車生產和加速美國汽車產業的電氣化，報道指馬斯克期待環保署能夠

採取更為嚴格的計劃，目標到２０３２年６９％以上的美國新售汽車是電動車。

三桶油Ａ股走低，中國石化（滬：６０００２８）跌１﹒５％，中國石油

（滬：６０１８５７）跌１﹒３％，中國海油（滬：６００９３８）軟０﹒９％。（ｅｙ）

