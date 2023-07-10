《經濟通通訊社１０日專訊》中汽協周六（８日）發布聲明稱，在上周四（６日）組織１６

家汽車生產企業共同發布的《汽車行業維護公平競爭市場秩序承諾書》中，「不以非正常價格擾

亂市場公平競爭秩序」的表述，表意不當，有違《反壟斷法》精神，現聲明表示，將上述條款從

承諾書中刪除，敦促１６家及其它汽車生產會員企業，嚴格遵守反壟斷法及相關行政法規、指南

、規章，自主定價、公平競爭。

上周四，在第１３屆中國汽車論壇上，１６家車企代表聯合簽署《承諾書》，其中第一條就

是，堅持遵守行規行約，規範市場營銷活動，維護公平競爭秩序，不以非正常價格擾亂市場公平

競爭秩序，被認為是中汽協對近期汽車行業「價格戰」的回應。而該條款在《承諾書》僅簽署兩

日後就被刪去。



＊理想汽車自推保價政策，特斯拉簽《承諾書》後即推新優惠＊



值得一提的是，１６家簽約《承諾書》的車企包括中國一汽、北汽集團、江汽集團、東風汽

車、廣汽集團、吉利汽車（００１７５）、上汽集團（滬：６００１０４）、中國重汽

（深：０００９５１）、長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）、長安汽車

（深：０００６２５）、奇瑞汽車、比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、蔚來

（０９８６６）、小鵬汽車（０９８６８）、理想汽車（０２０１５）、以及特斯拉。

值得留意的是，理想汽車並無簽署上述承諾書，理想汽車稱自今年以來便一直堅持不打價格

戰，還推出保價政策，即訂購日起９０天內，若官方售價有減價情形，會主動退回差價。

而特斯拉在簽署《承諾書》不久後就宣布針對Ｍｏｄｅｌ３╱Ｙ推出新的優惠，包括獎勵

３５００元人民幣引薦資金和增強版自動輔助駕駛功能（ＥＡＰ）９０天免費試用。（ｌｃ）





