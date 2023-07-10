《經濟通通訊社１０日專訊》國務院總理李強近日簽署國務院令，公布《私募投資基金監督

管理條例》，自２０２３年９月１日起施行。

《條例》共七章六十二條，重點規定了五方面內容，包括適用範圍、私募基金管理人和托管

人的義務要求、規範資金募集和投資運作、對創業投資基金作出特別規定、強化監督管理和法律

責任。

其中，在私募管理人和托管人的義務要求方面，《條例》明確不得成為私募基金管理人及其

控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員等相關主體的情形，明確從業人員應當按照

規定接受合規和專業能力培訓。規定私募基金管理人應當履行登記手續。列舉私募基金管理人的

股東、實際控制人、合夥人禁止實施的行為，明確私募基金管理人應當持續符合的要求。明確私

募基金管理人、私募基金托管人的職責。

在規範資金募集和投資運作方面，《條例》明確，私募基金應向合格投資者募集或者轉讓，

單隻私募投資基金的投資者累計不得超過法律規定的人數。要加強私募投資基金募集完畢後的監

管監測。明確私募投資基金財產投資的範圍以及不得經營的業務，規定私募投資基金的投資層級

。規範私募基金管理人及其從業人員的行為。

對於創業投資基金，《條例》明確，國家對創業投資基金給予政策支持，鼓勵和引導其投資

成長性、創新性創業企業。加強監督管理政策和發展政策的協同配合，明確創業投資基金應當符

合的條件，對創業投資基金實施區別於其他私募投資基金的差異化監督管理和自律管理。



＊中證監將修訂《私募投資基金監督管理暫行辦法》＊



司法部、中證監負責人在答記者問時表示，《條例》的出台有利於進一步完善私募基金法規

體系，促進私募基金行業健康發展，堅持強化風險源頭管控，劃定監管底線，全流程促進私募基

金規範運作，明確對創業投資基金實施分類監管，並為創業投資基金設置專章。

下一步，中證監將修訂《私募投資基金監督管理暫行辦法》，進一步細化相關要求，逐步完

善私募基金資金募集、投資運作、信息披露等相關制度，根據私募基金管理人業務類型、管理資

產規模、持續合規情況、風險控制情況和服務投資者能力等實施差異化監管，完善規則體系。同

時指導基金業協會配套完善登記備案、合同指引、信息報送等自律規則。（ｌｃ）

