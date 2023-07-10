《經濟通通訊社１０日專訊》近日，中證監會對公募基金費率改革進行了工作安排，將穩步

降低行業綜合費率水平，分三個階段推進。

第一階段主要是降低主動權益類基金費率水平。即日起，新註冊產品管理費率、托管費率分

別不超過１﹒２％、０﹒２％；部分頭部機構已公告旗下存量產品管理費率、托管費率分別降至

１﹒２％、０﹒２％以下；其餘存量產品管理費率、托管費率將爭取於２０２３年底前分別降至

１﹒２％、０﹒２％以下。同時，監管部門將研究推出更多浮動費率產品試點，完善公募基金產

品譜系，為投資者提供更多選擇。

第二階段主要是降低公募基金證券交易佣金費率、完善公募基金行業費率披露機制等。上述

改革措施涉及修改相關法規，預計將於２０２３年底前完成。

第三階段主要是規範公募基金銷售環節收費。中證監將通過法規修改，統籌讓利投資者和調

動銷售機構積極性，進一步規範公募基金銷售環節收費，預計於２０２４年底前完成。



＊中證監推動機構投資者通過公募基金入市＊



為了配合此輪改革，中證監將從四個方面推出配套機制，一是大力引入中長期資金，推動各

類專業機構投資者通過公募基金加大權益類資產配置，推動解決公募基金長期資金供給不足、投

資穩定性不強、長效考核機制不健全等問題。

二是支持基金公司拓寬收入來源，支持基金公司申請基金投顧業務資格，提升服務能力，拓

寬收入來源。允許基金管理人依法對個人養老金等特定資金投資的基金份額設定更低的管理費率

，提高公募基金行業綜合競爭力。

三是降低基金公司運營成本，推進基金後台運營服務外包試點轉常規，支持中小基金公司降

本增效，搭建公募基金行業統一直銷業務平台，進一步增強基金公司直銷服務能力。

四是進一步優化基金銷售行為，完善內部考核評價與激勵機制，加快從「重銷量」向「重保

有」轉變，更好實現與投資者利益綁定。

另外，中證監正研究制定《資本市場投資端改革行動方案》，推動完善保險、理財、養老金

等各類中長期資金長周期考核、稅收優惠、會計核算等配套制度機制；同步不斷優化資本市場生

態，引導各類中長期資金提高權益投資實際比重，提升投資穩定性，形成資本市場功能充分發揮

、各類資金保值增值、助力實體經濟高質量發展高效協同的新局面。（ｌｃ）

