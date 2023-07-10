《經濟通通訊社１０日專訊》深圳知名豪宅盤－－恒裕濱城二期一套法拍房流拍兩次後，在

第三次拍賣中，終於以７５９８萬元（人民幣．下同）總價成交，較最初起拍價降了３０００萬

元，每平米單價下跌超１０萬元。該樓盤的起拍總價為６８４８萬元，成交單價約２７﹒３萬元

╱平米。

該套房產於今年５月掛牌京東法拍，最初起拍價為１﹒０７億元。在第一次拍賣中因無人出

價而流拍，二拍起拍價打八折降至８５６０萬元後再次流拍。此次為第三次拍賣，起拍價再打八

折，降至６８４８萬元。經過２６次競價後，該套房源最後以７５９８萬元總價成交，較最初起

拍價降了３０００萬元，每平米單價下跌超１０萬元。



＊豪宅降價拍賣並非新鮮事＊



阿里拍賣平台信息顯示，深圳灣壹號廣場有一套房產將在７月１７日開拍，該房產評估價為

９２４３﹒３２萬元，起拍價為６４７０﹒３３萬元，相當於「降價」超２７７０萬元。該房源

建築面積為３１３﹒４７平方公尺，以起拍價計算，折合單價為每平方米２０﹒６萬元，較市場

價有較大折價。

此外，位於深圳華僑城的天鵝堡也有房源打七折拍賣。該房源評估價為２７０７﹒６３萬元

，起拍價為１９００萬元，相當於打七折起拍。



＊法拍「撿漏」存隱藏風險＊



易居研究院研究總監嚴躍進表示，受購房行情影響，司法拍賣房市場在２０２２年降溫。而

當前房地產市場復蘇，對法拍房的交易具有積極的作用，預計今年一些重點城市的法拍房豪宅市

場有可能升溫。

但對於法拍「撿漏」，業內人士表示，法拍房價格看似頗具「誘惑性」，但可能存在一些隱

藏風險，如帶有長期租約或被原業主的債權人占有且拒不配合，產權存在瑕疵，長期拖欠物業費

、水電費、稅費等，這些可能導致房子無法實際使用及處置從而抬高持有成本，建議謹慎「撿漏

」。（ｊｔ）

