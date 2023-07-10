《經濟通通訊社１０日專訊》在螞蟻集團被罰７１﹒２３億元（人民幣．下同）、騰訊

（００７００）旗下財付通被罰２９﹒９億元的同日，平安銀行（深：０００００１）、郵儲銀

行（０１６５８）（滬：６０１６５８）、中國人民財產保險（０２３２８）３間國企金融機構

亦被罰款，罰款共計逾７０００萬元。

平安銀行及相關管理人員共遭罰款約３５８３萬元，沒收違法所得約１８４８元。郵儲銀

行及相關人員共罰款約３２５４萬元。而財險及相關人員則合共被罰款約４７３萬元。

據罰單，三間金融機構涉及的違法行為類型包括違反帳戶管理規定、其他危及支付機構穩健

運行、損害客戶合法權益或危害支付服務市場的違法違規行為、未按規定履行客戶身份識別義務

、違反反假貨幣業務管理規定等。



＊新華社：金融業務轉入常態化監管＊



官媒《新華社》發表文章指，此次對螞蟻旗下的「支付寶」和騰訊旗下的「財付通」處罰金

額相對較高，主要因為這兩間在國內市場佔有率高，客戶眾多、業務規模巨大。不少市場人士認

為，平台企業金融業務集中整改工作宣告結束，大型平台企業將正式進入常態化監管階段。

文章又指，隨著螞蟻集團完成相關整改事項，預計後續螞蟻集團申設金控公司、申請徵信等

業務牌照的進度或將加快。（ｃｔ）

