《經濟通通訊社１０日專訊》中證監公布公募基金行業費率改革工作方案：主動權益類基金

的管理費率、托管費率將統一降至不超過１﹒２％、０﹒２％，降低證券交易佣金費率將於

２０２３年底完成，規範銷售環節收費預計於２０２４年底前完成，到２０２５年主動權益類基

金管理費率將較２０２２年下降約２６％。

中信證券研報指出，公募基金費率改革落地，影響相對可控。費率水平已經不是影響行業高

質量發展的主要因素，當下關鍵是大力做大做強養老金等長期資金，行業仍然有長期增長空間，

建議關注持股頭部公募基金的上市證券公司。

花旗發表報告認為，改革旨在提振Ａ股權益市場，以驅動中國的家庭資產配置從地產和儲蓄

向權益傾斜，並為居民家庭創造財富效應，同時促進消費並緩解提前還房貸的壓力。報告又稱，

降費目的還包括通過促進投顧業務來擴大基金公司收入來源，以及帶來更多養老金等長期投資者

，預計截至今年底，機構經紀佣金費率將從目前的７－８個基點降低至５個基點，廣發証券

（０１７７６）（深：０００７７６）、東方證券（０３９５８）（滬：６００９５８）和中金

公司（０３９０８）更為脆弱，相信潛在的基金認購費率下調等因素，亦不利東方財富

（深：３０００５９）這類第三方分銷商。另外，招商銀行 （０３９６８）

（滬：６０００３６）業績亦易受到負面影響。



＊中金：降費降佣或讓利５００億元予投資者＊



中金報告指，就公募基金整體產業鏈收入分配而言，測算降費降佣或合計釋放逾５００億元

人民幣讓利給投資者，佔公募產業鏈收入１６％，考慮基金相關收入佔各機構整體營收比例，判

斷對基金公司及三方的影響將高於券商和銀行。

官媒《證券時報》頭版評論指出，降費讓利推動公募建立利益共享，風險共擔盈利模式。費

率是一項重要指標，但費率較低的基金並不一定收益率靠前，投資者應該結合自身風險偏好、基

金經理的投資能力和投資策略、基金產品的投資方向等因素進行綜合評估，通過定投、長期持有

等方式參與，更好分享社會經濟發展帶來的長期紅利。（ｃｔ）

