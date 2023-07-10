《經濟通通訊社１０日專訊》美國財政部長耶倫結束訪華行程，總結稱推動讓兩國關係更加

穩固。關注通脹數據，滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒３８％，報

３２０８﹒７３點，深成指高開０﹒３５％，倉儲物流股造好，地產股走低。

期間耶倫與中國國務院副總理何立峰會談長達五小時，據報耶倫就美國限制對華輸出科技的

行為作出辯護，稱兩國政府不應讓這類分歧破壞蓬勃發展的經濟和金融關係，即使雙方關係變得

緊張，兩國實體仍有充裕空間可從事貿易與投資。耶倫總結行程時表示，中方官員表達了憂慮，

以為美方的「去風險」措施相當於脫勾，但她重申美國並非尋求脫勾，強調脫勾與關鍵供應鏈多

元化及維護國家安全的行動並不相同。

中證監宣布，對阿里巴巴（０９９８８）旗下螞蟻集團及旗下機構，合共罰款７１﹒２３億

元（人民幣．下同），同時要求螞蟻集團關停「相互寶」業務，另外騰訊（００７００）旗下財

付通被指支付服務不合規遭罰款２９﹒９億元。螞蟻集團今次罰款落地，有望結束長達數年的監

管整改，料可重新啟動上市程序。

人民銀行今日進行２０億元７天期逆回購，淨回籠３０億元。（ｅｙ）

