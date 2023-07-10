《經濟通通訊社１０日專訊》中國最新通脹數據再刷近年新低，通縮憂慮增。國家統計局公

布，今年６月ＣＰＩ同比持平，低過市場預期的增加０﹒２％，亦低於５月的增長０﹒２％。６

月ＣＰＩ零增長，是自２０２１年２月以來新低；６月ＰＰＩ同比下降５﹒４％，遜於預期的下

跌５％，亦低於前值的下跌４﹒６％，創七年半來最大降幅。

經濟數據不佳，惟市況未受影響，保險股領跌，但在電池概念狂飆下滬綜指半日保持升勢，

午收升０﹒１７％，報３２０２﹒０６點，突破三千二後守住成果，深成指升０﹒６％，創業板

指則飆１﹒５８％。交投再縮水兩市半日成交４９８６億元（人民幣．下同），較上日（７日）

同時段成交減少３﹒５％。

美國財政部長耶倫結束訪華行程，總結稱美國並非尋求脫勾，強調脫勾與關鍵供應鏈多元化

及維護國家安全的行動並不相同，並認為今次訪華有助推動讓兩國關係更加穩固。



＊鋰礦、電池概念急飆＊



炒作資源戰因素，鋰礦及電池概念狂飆，聯創股份（深：３００３４３）漲１７﹒２％，鵬

輝能源（深：３００４３８）升１０﹒２％，三美股份（滬：６０３３７９）、蘇常柴Ａ

（深：０００５７０）漲停，爭光股份（深：３０１０９２）升８﹒５％，江特電機

（深：００２１７６）升７﹒８％，億緯鋰能（深：３０００１４）升４﹒９％。

保險股領跌，新華保險（滬：６０１３３６）挫２﹒７％，中國太保（滬：６０１６０１）

跌１﹒８％，中國人保（滬：６０１３１９）跌１﹒７％，中國人壽（滬：６０１６２８）走低

１﹒１％。



＊阿里罰單落地，概念股反應小＊



內地對螞蟻集團及旗下機構，合共罰款７１﹒２３億元（人民幣．下同），同時要求螞蟻集

團關停「相互寶」業務。螞蟻集團今次罰款落地，有望結束長達數年的監管整改，料可重新啟動

上市程序。阿里（０９９８８）公布，收到持有３３％股權的非併表關聯方螞蟻科技集團的通知

，螞蟻集團將召開股東大會，以批准向全體股東回購不超過７﹒６％股份的議案。該集團正在考

慮是否參與擬議的股份回購。

螞蟻集團子公司恒生電子（滬：６００５７０）公告稱，預計螞蟻受罰對公司今年業績無重

大影響，恒生電子現價跌１﹒５％，報４０﹒９３元。

阿里概念個別走，居然之家（深：０００７８５）升６％，誠邁科技（深：３００５９８）

升５﹒９％，鼎捷軟件（深：３００３７８）跌５﹒４％，銳捷網絡（深：３０１１６５）跌

５﹒１％。（ｅｙ）

