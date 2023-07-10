《經濟通通訊社１０日專訊》中國通縮憂慮再增，國家統計局公布，今年６月ＣＰＩ同比持

平，低過市場預期的增加０﹒２％，亦低於５月的增長０﹒２％，是自２０２１年２月以來新低

，環比則下降０﹒２％；６月ＰＰＩ同比下降５﹒４％，遜於預期的下跌５％，亦低於前值的下

跌４﹒６％，創七年半來最大降幅。

經濟數據不佳，惟市況未受影響，保險、石油股領跌，但在電池、衛星等概念拉漲下，滬綜

指先高開突破三千二，其後勉強保持升勢，午後一度失整數關，全日收市則力保不失，收升

０﹒２２％，報３２０３﹒７點，深成指升０﹒５％，創業板指則飆１﹒３７％。

數據不景氣拖累大市氣氛，交投再縮水，兩市全日成交僅７６１４億元（人民幣．下同），

較上日（７日）成交減４﹒８％，創３月９日以來新低。

內地房地產行業困境持續惡化。珠海萬達商管近日新增股權凍結信息，總額５０﹒７２億元

的股權被凍結；另佳兆業（０１６３８）遭布洛德峰投資顧問向香港高等法院提出清盤呈請，涉

及一筆本金１﹒７億元的債券。



＊中國版星鏈籌謀，衛星股坐火箭＊



炒作資源戰因素，鋰礦及電池概念狂飆，聯創股份（深：３００３４３）急漲１７﹒３％，

三美股份（滬：６０３３７９）漲停，鵬輝能源（深：３００４３８）升９﹒３％，爭光股份

（深：３０１０９２）升８﹒８％，億緯鋰能（深：３０００１４）升４﹒３％，天齊鋰業

（深：００２４６６）揚３﹒４％。

中國長征二號丙運載火箭於昨日（９日）晚上成功將衛星互聯網技術試驗衛星發射升空，衛

星順利進入預定軌道，發射任務成功。中國版星鏈踏出第一步，航天相關股走高，恒宇信通

（深：３００９６５）漲７﹒４％，航天環宇（滬：６８８５２３）升５﹒６％，中國衛星

（滬：６００１１８）價升５﹒４％，雷電微力（深：３０１０５０）升３﹒４％。



＊電動車大趨勢，三桶油齊跌＊



據報特斯拉創始人馬斯克在華盛頓與兩名白宮資深官員進行會談，游說拜登政府促進電動車

生產和加速美國汽車產業的電氣化，報道指馬斯克期待環保署能夠採取更為嚴格的計劃，目標到

２０３２年６９％以上的美國新售汽車是電動車。三桶油Ａ股走低，中國石化

（滬：６０００２８）跌１﹒７％，中國石油（滬：６０１８５７）跌１﹒３％，中國海油

（滬：６００９３８）軟０﹒５％。

保險股領跌，新華保險（滬：６０１３３６）跌２﹒５％，中國太保（滬：６０１６０１）

跌２％，中國人壽（滬：６０１６２８）跌１﹒６％，中國人保（滬：６０１３１９）走低

１﹒５％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８４４﹒３３ ＋０﹒４９

上證綜合指數 ３２０３﹒７０ ＋０﹒２２ ３１１４﹒６２

上證Ａ股指數 ３３５８﹒４７ ＋０﹒２２

深證成份指數 １０９４２﹒８３ ＋０﹒５０ ４４９９﹒０８

深圳創業板指數 ２１９８﹒８６ ＋１﹒３７

上證Ｂ股指數 ２６５﹒５７ －０﹒２５ ０﹒５５

深證Ｂ股指數 １１４８﹒４５ －０﹒１５ ０﹒６８

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