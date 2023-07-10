《海納智見》２０２３年已行至半程，上半年Ａ股主要指數走勢分化，上證指數漲３﹒７％

、滬深３００跌０﹒８％、創業板指跌５﹒６％。那麼下半年股市行情又將如何演繹？本文將從

流動性、基本面和風險偏好三個維度入手，展望分析下半年這些因素如何變化。



對於流動性，從量價視角上看，今年上半年宏觀流動性整體合理充裕，鑒於當前經濟內生增

長動能有待增強的現狀和貨幣政策或將強化逆周期調節的基調，預計下半年仍將穩健寬鬆；對於

基本面，從宏觀經濟和微觀企業盈利看，當前經濟修復的內生動能還不強、需求仍偏弱，全Ａ盈

利拐點可能出現，但全Ａ剔除金融還在磨底，預計下半年穩增長政策發力或將推動宏微觀基本面

改善；對於風險偏好，今年上半年海外銀行業風險事件和中美關係對股市風險偏好形成壓制。展

望下半年，部分壓制風險偏好的因素有積極變化，市場風險偏好或將抬升。



今年上半年市場情緒整體走弱，在這種背景下，市場行情分化輪動的現象較為明顯，其中

ＴＭＴ及中特估等短期內未見基本面邏輯兌現的方向漲幅反而更大，呈現一種基本面與股價的背

離。回顧歷史，熊轉牛初期往往會存在這種背離現象。放眼當下，隨著經濟和盈利回升，未來投

資主線將回歸基本面。政策發力疊加庫存周期回升，預計經濟增長有望提速，全年ＧＤＰ同比增

速有望達到５﹒３％，高於５％的目標。展望全年，在經濟回暖的背景下，Ａ股盈利有望步入上

行周期，預計Ｑ２－Ｑ４盈利將穩步復甦，２０２３年全部Ａ股歸母淨利潤同比增速有望達１０

－１５％。在經濟和盈利預期回升的環境下，投資者的關注點將重新聚焦基本面。



政策或將發力推動消費基本面改善，重視前期超跌的消費。隨著經濟復甦和政策發力，消費

基本面有望逐步改善。政策或以大宗消費品為抓手，有望帶動消費大盤的增長，預計今年社零總

額增速有望達８－９％，２０２２－２０２３年兩年平均增速為４－５％，疫情前社零總額增速

在９－１０％左右，因此未來改善的空間較大。近期國常委頒布了一系列促進消費的政策，隨著

政策效力顯現，Ａ股各消費行業的盈利有望改善，其中醫藥和基本消費部分子行業的盈利有望實

現較快增長，疊加消費估值已經不高，消費的投資性價比已經凸顯。此外，中期視角下中國消費

升級趨勢有望延續。同時，政策支援和產業變革催化下，數字經濟仍是股市中期維度的主線。政

策發力的數字基建、信創等領域業績有望改善；技術變革下企業加大資本開支，人工智能及上游

半導體等領域將受益。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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