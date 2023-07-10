《經濟通通訊社１０日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒５％，報１０９４２﹒８３點。

內地對螞蟻集團及旗下機構，合共罰款７１﹒２３億元（人民幣．下同），同時要求螞蟻集

團關停「相互寶」業務。阿里概念個別走，居然之家（深：０００７８５）升４﹒７％，誠邁科

技（深：３００５９８）升７﹒１％，鼎捷軟件（深：３００３７８）跌５﹒５％，銳捷網絡

（深：３０１１６５）跌５﹒２％。

炒作資源戰因素，鋰礦及電池概念狂飆，聯創股份（深：３００３４３）漲１７﹒３％，鵬

輝能源（深：３００４３８）升９﹒３％，蘇常柴Ａ（深：０００５７０）漲停，爭光股份

（深：３０１０９２）升８﹒８％，江特電機（深：００２１７６）升８﹒３％，億緯鋰能

（深：３０００１４）升４﹒３％。

１６家車企簽署了《汽車行業維護公平競爭市場秩序承諾書》，當中共同承諾「不以非正常

價格擾亂市場公平競爭秩序」。不過兩日後，中汽協發表聲明，指出該條文有違《反壟斷法》精

神，將從承諾書中刪除。新能源汽車概念股高高低收，比亞迪（深：００２５９４）跌０﹒３％

。（ｊｔ）

