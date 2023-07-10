《經濟通通訊社１０日專訊》近日特斯拉、比亞迪（１２１１）（深：００２５９４）等

１６家車企簽署了《汽車行業維護公平競爭市場秩序承諾書》，當中共同承諾「不以非正常價格

擾亂市場公平競爭秩序」，該條文被認為是中汽協對近期汽車行業「價格戰」的回應。不過兩日

後，中汽協發表聲明，指出該條文有違《反壟斷法》精神，將從承諾書中刪除。

新能源汽車概念股開盤走高，天齊鋰業（深：００２４６６）漲２﹒６％，億緯鋰能

（深：３０００１４）升２﹒２％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升１﹒６％，比亞迪

（深：００２５９４）升１﹒６％，寧德時代（深：３００７５０）升１﹒３％，長安汽車

（深：０００６２５）升１﹒２％，恩捷股份（深：００２８１２）升１％，長城汽車

（滬：６０１６３３）升０﹒８％，中航光電（深：００２１７９）升０﹒５％。



＊特斯拉簽《承諾書》後，連推新優惠變相減價＊



而特斯拉在簽署《承諾書》不久後就宣布針對Ｍｏｄｅｌ３╱Ｙ推出新的優惠，包括獎勵

３５００元人民幣引薦資金和增強版自動輔助駕駛功能（ＥＡＰ）９０天免費試用。

特斯拉昨日（９日）又加碼優惠，引薦好友購買ＭｏｄｅｌＳ╱Ｘ，購車人可獲７０００元

人民幣引薦獎勵用於抵扣車輛尾款。引薦人可獲得積分獎勵用於兌換超充額度、兒童學步車等。

此外，每成功推薦（復購）５人或２０人，還可參與季度或年度特別激勵抽獎，其中，年度獎池

內含Ｍｏｄｅｌ３╱Ｙ後輪驅動版車輛１年使用權等。



＊理想汽車自推保價政策＊



值得留意的是，理想汽車（０２０１５）並無簽署上述承諾書，理想汽車稱自今年以來便一

直堅持不打價格戰，還推出保價政策，即訂購日起９０天內，若官方售價有減價情形，會主動退

回差價。

１６家簽約《承諾書》的車企包括中國一汽、北汽集團、江汽集團、東風汽車、廣汽集團、

吉利汽車（００１７５）、上汽集團（滬：６００１０４）、中國重汽（深：０００９５１）、

長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）、長安汽車（深：０００６２５）、奇瑞汽車、

比亞迪、蔚來（０９８６６）、小鵬汽車（０９８６８）、理想汽車（０２０１５）、以及特斯

拉。（ｊｔ）

