《經濟通通訊社１０日專訊》在中國宣布對鎵、鍺相關物項實施出口管制後，上周全球鎵價

格已上漲２７％，國際買家紛紛在管制措施生效前加緊囤貨。而同樣受到管制的鍺金屬價格所受

影響則要小得多，僅小幅上漲１﹒９％。

中國商務部、海關總署早前公告，為維護國家安全和利益，決定對鎵、鍺相關物項實施出口

管制。自８月１日起，出口企業須向商務部申請，獲得許可後才能出口相關物項。外電引述一位

海外交易員稱，在上述消息宣布之前，鎵市場原本供應較為充足，但買家現在正在採取積極行動

，在管制措施生效之前鎖定供應。他說，鎵和鍺都是高價值產品，產量較小，交易商通常不會持

有大量庫存。

據Ｆａｓｔｍａｒｋｅｔｓ的資料顯示，鎵價格在上周五上漲至３２６美元╱千克，比一周

前上漲了４３美元。鍺金屬價格僅小幅上漲了１﹒９％。蒙特利爾銀行資本市場（ＢＭＯ

Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ）負責大宗商品研究的董事總經理漢彌爾頓（Ｃｏｌｉｎ

Ｈａｍｉｌｔｏｎ）表示，雖然這些出口限制可能將刺激中國以外地區提高供應，但增加鎵的生

產可能比鍺更困難。



＊雷諾董事長：中國對鎵、鍺出口設限讓他夜不能寐＊



據《彭博》引述法國第二大汽車公司－－雷諾公司的Ｊｅａｎ－Ｄｏｍｉｎｉｑｕｅ

Ｓｅｎａｒｄ表示，歐洲尚未意識到中國切斷原材料供應的風險，此事讓雷諾的董事長夜不能寐

。Ｓｅｎａｒｄ表示，未來的戰爭將是一場金屬之戰。

滬深鋰礦股、有色股今早大漲，億緯鋰能（深：３０００１４）漲５﹒７％，國軒高科

（深：００２０７４）升３﹒８％，天齊鋰業（深：００２４６６）走高３﹒６％，盛新鋰能

（深：００２２４０）升３﹒１％，華友鈷業（滬：６０３７９９）升２﹒９％，贛鋒鋰業

（深：００２４６０）升２﹒６％，藏格礦業（深：０００４０８）升１﹒９％，鹽湖股份

（深：０００７９２）升１﹒５％，西部礦業（滬：６０１１６８）升１﹒４％。

有色股方面，中礦資源（深：００２７３８）升４﹒４％，永興材料（深：００２７５６）

升２﹒７％，華友鈷業（滬：６０３７９９）升３﹒３％，銀泰黃金（深：０００９７５）升

２﹒２％，山東黃金（滬：６００５４７）升１﹒９％，格林美（深：００２３４０）、中金黃

金（滬：６００４８９）升超１％，銅陵有色（深：０００６３０）升０﹒７％。（ｊｔ）

