《經濟通通訊社１０日專訊》中證監上周六（８日）公布公募基金行業費率改革工作方案：

主動權益類基金的管理費率、托管費率將統一降至不超過１﹒２％、０﹒２％，證券交易佣金費

率將有所下降，銷售環節收費將逐步規範。招商基金、易方達基金等多間基金公司隨後宣布調低

基金費率。花旗發出研究報告稱，中國降低權益基金費率旨在提振股票市場，並激勵家庭部門重

新分配資產至公募基金等；在中資券商和銀行之中，廣發證券（０１７７６）

（深：０００７７６）、招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）業績最易受到負面影響

。

報告指出，降費目的還包括通過促進投顧業務來擴大基金公司收入來源，以及帶來更多養老

金等長期投資者。預計截至今年底，機構經紀佣金費率將從目前的７－８個基點降低至５個基點

，東方證券（０３９５８）（滬：６０００３６）、廣發證券和中金公司（０３９０８）

（滬：６０１９９５）更為脆弱。潛在的基金認購費率下調等因素，將不利東方財富

（深：３０００５９）這樣的第三方分銷商。

惟Ａ場券商及銀行股未受影響，中金公司仍升１﹒２％，東方財富升１﹒２％，招商銀行升

０﹒８％，廣發證券升０﹒２％。（ｊｔ）

