《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行日前宣布由副行長、國家外匯局局長潘功勝出任人行

黨委書記，其被認為有望成為新一任人行行長，而美國財政部長耶倫在訪華期間曾稱潘功勝為人

行主管或代理主管，而同時美方並沒有公布耶倫和現任人行行長易綱的會談內容，引發外界對潘

已實際掌管人行的猜測。

耶倫在新聞發布會結束前被要求澄清時，她稱潘功勝為人行代理行長：「但我當時確實會見

了代理行長－－中國央行當下的領導人，而且我們聊得很好。」（ｅｙ）

