《經濟通通訊社１０日專訊》熱浪持續席捲北方，全年最熱的「三伏天」更將於明日開啟，

長達４０天。中央氣象台今日繼續發布高溫橙色預警，預計日間北京東南部、河北南部、河南北

部及浙江東部、福建東部等局地可達攝氏４０度以上。除了北方地區，南方用電需求同樣持續攀

升。截至本月７日，南方電網最高用電負荷達２﹒２２億千瓦，逼近歷史最高紀錄。氣象部門日

前預測，今年夏季或是史上最熱。



＊中電聯：持續高溫增加電力保供難度＊



中電聯在日前發布最新報告中預測，今年全國電力供需總體緊平衡，預計全年全社會用電量

增速在６％左右，部分區域部分時段電力供需偏緊。中電聯統計與數據中心副主任蔣德斌表示，

中國部分地區近來持續高溫，拉動用電負荷快速增加而發電出力有所下降，將導致部分地區的電

力供需偏緊形勢進一步加劇，增加電力保供難度。

《中國證券報》引述申銀萬國電力行業首席分析師查浩預計，隨著迎峰度夏用電高峰來臨，

電力供需格局進一步趨緊，在煤價下行背景下，電價具備支撐，電力公司盈利能力有望持續改善

。長期來看，供需持續偏緊、高峰負荷不足反映了新一輪電價機制改革刻不容緩，結合歐美經驗

以及中國近年實踐，相信中國新型電力系統將以現貨市場為核心，融合中長期市場、碳市場、容

量市場和輔助服務市場，將電價拓展到包含時間價值、空間價值、安全價值和環境價值在內的多

維度定價體系，電力市場化程度空前提升。（ｓｌ）

