《經濟通通訊社１０日專訊》中國證監會近日同意廣州期貨交易所碳酸鋰期貨及期權註冊。

廣期所表示，碳酸鋰期貨及期權上市後，新能源金屬期貨品種板塊將初步形成，為中國新能源產

業健康發展、不斷提升國際競爭力發揮積極作用。

廣發期貨總經理徐艷衛表示，碳酸鋰期貨和期權的推出意義重大：一是能夠助力中國「雙碳

」目標實現，為綠色產業穩健發展保駕護航；二是能夠形成碳酸鋰價格機制，提升現貨價格透明

度，為產業企業提供風險管理工具。

欣旺達（深：３００２０７）負責人表示，碳酸鋰的期貨、期權等工具，能夠有效對沖企業

在實際經營生產過程中所面對的風險，助力企業實現穩健經營。公司將持續關注相關進展情況並

擇機參與。



＊新能源汽車電池在碳酸鋰下游消費佔比達６０％＊



據《上海證券報》報道，碳酸鋰是鋰行業中具重要地位的鋰鹽產品。作為鋰電產業核心原材

料，碳酸鋰主要運用於新能源汽車和儲能等領域。目前，在碳酸鋰下游應用中，鋰電池正極材料

佔據主導地位，其中新能源汽車動力電池在碳酸鋰下游消費佔比達６０％，因此碳酸鋰被稱為「

白色石油」。

中國是全球最大的碳酸鋰生產國和消費國，２０２２年產量和表觀消費量分別達３７﹒９萬

噸和５０﹒５萬噸，全球佔比分別為６３％和８１％。以２０２２年均價４８﹒２４萬元（人民

幣．下同）╱噸計，中國碳酸鋰消費市場規模約２４３６億元。

近年碳酸鋰現貨價格「過山車」行情，對上下游行業產生較大影響。２０２１年以來，隨著

新能源汽車市場的爆發，鋰、鎳、鈷、錳等新能源金屬價格波動明顯加劇。碳酸鋰價格漲幅最為

顯著，２０２１年波動幅度達４１８﹒８７％。今年上半年，碳酸鋰價格下挫，由５６﹒６萬元

╱噸的高位下跌至不足２０萬元╱噸，目前價格反彈至３０萬元╱噸附近。

業內人士預計，隨著上游鋰資源產能集中釋放，下游新能源汽車銷量增速趨穩，碳酸鋰供需

緊張的情況將得到明顯緩解，且碳酸鋰在中長期內仍將是動力電池和儲能電池的核心原料，對碳

酸鋰需求形成有力支撐，預計未來碳酸鋰價格將趨於穩定。廣期所此時推出碳酸鋰期貨及期權產

品，恰逢其時。（ｓｌ）

