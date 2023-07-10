《經濟通通訊社１０日專訊》國家發改委主任鄭柵潔繼上周一（３日）後今日上午再次召開

民營企業溝通交流機制座談會，與百度集團（０９８８８）、隆基綠能（滬：６０１０１２）、

濟民可信藥業、春秋旅遊、驢肉曹餐飲等企業進行了深入交流討論，聽取民營企業經營發展情況

、面臨的困難問題，以及對宏觀政策落實情況的真切感受。

鄭柵潔表示，民營企業對宏觀政策的具體感受和結合自身發展實際提出的政策建議，是研究

制定宏觀政策、開展宏觀調控的重要參考。通過聽取民營企業的真實聲音、了解來自基層一線的

準確情況，有助於及時對現行政策的實施效果進行客觀評估，推動完善宏觀政策舉措。對於企業

提出的具體訴求，國家發展改革委將積極協調有關方面抓緊推動解決；對於宏觀層面的政策建議

，將會同有關方面認真研究論證，視情完善或出台相關政策。

下一步，國家發改委將持續完善與民營企業溝通交流機制，選取不同行業、不同規模、不同

區域有代表性的企業，深入了解企業經營發展真實情況，多層次多形式聽取意見建議，有針對性

地解決企業提出的具體訴求，切實履行好宏觀管理和經濟綜合協調部門職責，為民營企業等各類

所有制企業發展營造良好的政策環境。（ｓｌ）

