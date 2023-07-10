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AH股新聞

10/07/2023 14:57

《Ａ股焦點》德業股份瀉逾６％，產品在德國陷「造假」風波

　　《經濟通通訊社１０日專訊》變流器龍頭企業德業股份（滬：６０５１１７）陷入「造假」
風波。德國一位測評博主近日指出，拆機後發現德業股份生產銷售的一款微型變流器，內部並無
繼電器，與德國併網認證條件ＶＤＥ４１０５不符。而該博主查詢該產品關於ＶＤＥ４１０５的
認證，顯示其繼電器為「Ｈｏｎｇｆａ，ＨＦ１１５Ｆ」，應是內地繼電器頭部企業宏發股份
（滬：６００８８５）旗下一款小型大功率直流繼電器。
　　《界面新聞》今日引述德業股份稱，公司此前的微型變流器產品確實沒有內置安裝繼電器，
原因是內置繼電器可能會對產品的２５年使用壽命造成影響，又指德國有關部門對於是否需要加
裝繼電器並無相關規定，產品也並非專供德國，歐洲各國的產品會互相流通。
　　報道並指，德業股份昨日晚召開了小範圍電話溝通會，稱公司並不會為網傳所講的「偷工減
料而減少繼電器」，因為繼電器成本並不高，不會超過４元人民幣，在整個生產成本中佔比極低
。公司研發部門在發現問題後，已提出產品升級的解決方案，即加裝外置繼電器，且免費延長
１０年保質期至１５年。這一方案預計一個月內完成認證，認證完成後將免費提供給已經安裝德
業產品的德國終端客戶。
　　德業股份今早股價直衝跌停，隨後股價有所反彈，現跌６﹒７％，報１４４﹒０１元人民幣
。（ｓｌ）

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