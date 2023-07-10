《經濟通通訊社１０日專訊》變流器龍頭企業德業股份（滬：６０５１１７）陷入「造假」

風波。德國一位測評博主近日指出，拆機後發現德業股份生產銷售的一款微型變流器，內部並無

繼電器，與德國併網認證條件ＶＤＥ４１０５不符。而該博主查詢該產品關於ＶＤＥ４１０５的

認證，顯示其繼電器為「Ｈｏｎｇｆａ，ＨＦ１１５Ｆ」，應是內地繼電器頭部企業宏發股份

（滬：６００８８５）旗下一款小型大功率直流繼電器。

《界面新聞》今日引述德業股份稱，公司此前的微型變流器產品確實沒有內置安裝繼電器，

原因是內置繼電器可能會對產品的２５年使用壽命造成影響，又指德國有關部門對於是否需要加

裝繼電器並無相關規定，產品也並非專供德國，歐洲各國的產品會互相流通。

報道並指，德業股份昨日晚召開了小範圍電話溝通會，稱公司並不會為網傳所講的「偷工減

料而減少繼電器」，因為繼電器成本並不高，不會超過４元人民幣，在整個生產成本中佔比極低

。公司研發部門在發現問題後，已提出產品升級的解決方案，即加裝外置繼電器，且免費延長

１０年保質期至１５年。這一方案預計一個月內完成認證，認證完成後將免費提供給已經安裝德

業產品的德國終端客戶。

德業股份今早股價直衝跌停，隨後股價有所反彈，現跌６﹒７％，報１４４﹒０１元人民幣

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