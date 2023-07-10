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AH股新聞

10/07/2023 10:01

【數據解讀】統計局：ＣＰＩ環比略降同比持平，豬肉價格降幅擴

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，今年６月全國居民消費價格（ＣＰＩ）出現
同比持平，低過市場預期的增加０﹒２％，亦低於５月的增長０﹒２％。
　　物價同比零增長進一步助長外界通縮焦慮，國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據時
，仍稱消費市場運行基本平穩，ＣＰＩ環比略有下降，同比持平。
　
＊食品價格較上月跌０﹒５％＊
　
　　從環比看，ＣＰＩ下降０﹒２％，降幅與上月相同。其中，食品價格下降０﹒５％，降幅比
上月收窄０﹒２個百分點。食品中，受高溫、降雨天氣影響，鮮菜價格由上月下降３﹒４％轉為
上漲２﹒３％；其他食品供應總體充足，價格大部分下降，其中雞蛋、鮮果、豬肉和水產品價格
降幅在１﹒２％－２﹒６％之間。非食品價格下降０﹒１％，降幅與上月相同，其中國內能源價
格受國際油價影響下降０﹒７％，降幅比上月擴大０﹒５個百分點；受「６１８」商家促銷活動
等因素影響，扣除能源的工業消費品價格由上月持平轉為下降０﹒３％；服務需求持續恢復，服
務價格由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒１％；市場供應偏緊，中藥材價格上漲１﹒７％。
　
＊豬肉價同比下降７﹒２％，比上月擴大４個百分點＊
　
　　從同比看，ＣＰＩ由上月上漲０﹒２％轉為持平。其中，食品價格上漲２﹒３％，漲幅比上
月擴大１﹒３個百分點，其中鮮菜、薯類、鮮果和禽肉類價格上漲較多，漲幅在４﹒３％－
１０﹒８％之間；不過豬肉價格下降７﹒２％，降幅比上月擴大４個百分點。非食品價格由上月
持平轉為下降０﹒６％。非食品中，服務價格上漲０﹒７％，漲幅回落０﹒２個百分點；工業消
費品價格下降２﹒７％，降幅擴大１﹒０個百分點，其中能源價格下降９﹒３％，扣除能源的工
業消費品價格下降０﹒５％，降幅均有擴大。
　　據測算，在６月份的ＣＰＩ同比變動中，上年價格變動的翹尾影響約為０﹒５個百分點，與
上月相同；今年價格變動的新影響約為－０﹒５個百分點，上月為－０﹒３個百分點。（ｅｙ）

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