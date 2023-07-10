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AH股新聞

10/07/2023 10:01

【數據解讀】統計局：大宗商品價跌及基數高，ＰＰＩ環比同比均降

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，２０２３年６月份，全國工業生產者出廠價
格（ＰＰＩ）同比下降５﹒４％，遜於預期的下跌５％，亦低於前值的下跌４﹒６％，創七年半
來最大降幅；ＰＰＩ環比則下降０﹒８％。
　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，受石油、煤炭等大宗商品價格繼續回落及上年
同期對比基數較高等因素影響，ＰＰＩ環比、同比均下降。
　
＊能源價格續回落，擴ＰＰＩ同比環比跌幅＊
　
　　從環比看，ＰＰＩ下降０﹒８％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。其中，生產資料價格下
降１﹒１％，降幅收窄０﹒１個百分點；生活資料價格下降０﹒２％，降幅與上月相同。受國際
市場原油價格繼續回落及有色金屬價格波動影響，石油煤炭及其他燃料加工業、石油和天然氣開
採業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格分別下降２﹒６％、１﹒６％、０﹒８％。煤炭、鋼鐵供
給量大，煤炭開採和洗選業、黑色金屬冶煉和壓延加工業價格分別下降６﹒４％、２﹒２％。一
些技術密集型行業價格上漲，其中飛機製造價格上漲１﹒０％，智能消費設備製造價格上漲
０﹒４％，醫療儀器設備及器械製造價格上漲０﹒２％。另外，電力生產中的風力發電和太陽能
發電價格分別上漲２﹒６％、１﹒４％。
　　從同比看，ＰＰＩ下降５﹒４％，降幅比上月擴大０﹒８個百分點。同比降幅擴大主要是受
石油、煤炭等行業價格繼續回落影響。其中，生產資料價格下降６﹒８％，降幅擴大０﹒９個百
分點；生活資料價格下降０﹒５％，降幅擴大０﹒４個百分點。調查的４０個工業行業大類中，
價格下降的有２５個，比上月減少１個。主要行業中，石油和天然氣開採業、石油煤炭及其他燃
料加工業、化學原料和化學製品製造業、煤炭開採和洗選業價格降幅在１４﹒９％－２５﹒６％
之間，且降幅均擴大。上述４個石油、煤炭相關行業合計影響ＰＰＩ同比下降約２﹒８１個百分
點，比上月的影響擴大０﹒７１個百分點。黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加
工業價格分別下降１６﹒０％、７﹒２％，降幅分別收窄０﹒８、１﹒２個百分點。另外，文教
工美體育和娛樂用品製造業價格上漲４﹒９％，飛機製造價格上漲４﹒１％，醫療儀器設備及器
械製造價格上漲１﹒８％，電力熱力生產和供應業價格上漲１﹒３％，紡織服裝服飾業價格上漲
０﹒６％。
　　據測算，在６月份５﹒４％的ＰＰＩ同比降幅中，上年價格變動的翹尾影響約為－２﹒８個
百分點，與上月相同；今年價格變動的新影響約為－２﹒６個百分點，上月為－１﹒８個百分點
。（ｅｙ）

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