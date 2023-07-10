【ＦＯＣＵＳ】連續９個月負增長的內地ＰＰＩ（工業生產者出廠價格），６月在通縮區域

愈跌愈深，另一邊則是龍頭車企「反價格戰」大反轉和電商扭盡六壬鬥低價。同月ＣＰＩ（居民

消費價格）儘管持平，背後卻是新漲價因素負貢獻擴大，另一邊同樣是頭部飲品、連鎖餐飲店的

價格戰。當消費者捂緊錢包、精打細算，要小心「性價比之爭」淪為「賤物鬥窮人」。



＊新漲價因素負貢獻擴大＊



花旗國周三（１２日）將揭盅備受矚目的６月ＣＰＩ，預期降至３％的兩年最低；中國６月

按年持平、按月跌０﹒２％的ＣＰＩ，令一眾西方國家望洋興嘆之餘，卻是內需疲弱的苦澀。

國家統計局周一（１０日）公布，儘管６月鮮菜、鮮果價格分別按年飆升１０﹒８％、

６﹒４％，農業部數據更顯示，重點監測的６種水果均價徘徊５年高位，但在按月急跌７﹒２％

的豬肉價格助攻下，整體食品價格按年漲２﹒３％；非食品價格按年變幅在節節下跌後，首現負

增長（－０﹒６％），主因工業消費品－２﹒７％拖累。

據測算，６月ＣＰＩ按年變動中，上年翹尾因素影響約０﹒５個百分點；今年價格變動新影

響約－０﹒５個百分點，較５月的－０﹒３個百分點擴大，恐意味通縮壓力集聚。



＊ＰＰＩ降幅創七年半紀錄＊



再看ＰＰＩ，受石油、煤炭等大宗商品價格持續回落，以及去年較高基數影響，按年跌幅擴

大至５﹒４％，錄２０１５年１２月份以來最低；其中，生產資料、生活資料價格分別降

６﹒８％、０﹒５％，跌幅分別擴大０﹒９個、０﹒４個百分點，通縮壓力同有增無減。

以煤炭╱油氣、有色╱黑色金屬、化工等行業為主的工業生產者出廠價格持續通縮，勢拖累

相關行業營收及利潤；值得一提的是，汽車製造業出廠價格自去年８月首錄按年倒跌後，已連續

１１個月負增長。

不過，就在周末，１６家車企上周聯合簽署的「不以非正常價格擾亂市場公平競爭秩序」的

承諾書出現大反轉，中汽協以「價格」表述有違《反壟斷法》為由刪除此條款，意味未來價格戰

難言休戰，車企勢要在市佔率和毛利率間艱難平衡。



＊消費行業陷內捲式搶客＊



相比Ｃｈａｎｅｌ、Ｇｕｃｃｉ、Ｐｒａｄａ、Ｄｉｏｒ等奢侈品巨頭漲價不停步，本土製

造尤其是白牌廠商卻惟「低價」是從；在海外主打「像億萬富翁一樣購物」的拼多多旗下

Ｔｅｍｕ，據報自上月起開啟對工廠賣家的新一輪「壓價」，消費者固然皆大歡喜，但賣家就叫

苦不迭。

內捲的不止製造業，餐飲業亦未能幸免。從９元的喜茶到９﹒９元的瑞幸咖啡，從１２﹒９

元的西少爺漢堡套餐到５５元的ＫＦＣ宵夜自助，背後玄機是新增餐飲企業數量飆升，僅首５月

就錄近１３０萬家

，因燒烤而名聲大噪的小城淄博，更三個半月新增相關食店近７００家，隨之而來的自然是擠出

效應和價格戰。

當消費品、工業品陷入內捲式搶客，需小心「性價比之爭」淪為「賤物鬥窮人」。國務院總

理李強最新指，「注重把握轉型的窗口期，圍繞高質量發展這一首要任務……轉方式、調結構、

增動能」，政策出招愈顯逼切。

