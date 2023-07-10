《經濟通通訊社１０日專訊》乘聯會分析指出，去年６月１日開始實施車輛購置稅減半政策

，因此政策啟動期疊加去年３月至６月的購買延遲因素共振，導致去年７月的超高基數，不利於

今年７月車市同比增速的表現，今年７月如出現負增長應該是正常現象。

分析並認為，隨著７月車市進入「國六Ｂ」排放標準的延展實施期，上月老庫存零售的虹吸

效應或將引導本月車市產銷相對穩定，上半年促銷價格的快速拉升已經結束，７月開始進入平緩

促銷增長期，這與２０１９年的價格走勢相似，促銷對車市的拉動減弱。



＊６月乘用車出口增５６％，料７月仍強勢增長＊



此外，乘聯會表示，近期人民幣匯率變化有利於出口，由此判斷中國乘用車的７月出口仍會

保持強勢增長，推動７月總體乘用車的國內外總量繼續保持較好增長。

乘聯會統計口徑下的６月乘用車出口２９萬輛，同比增長５６％，環比下降４％。１－６月

乘用車出口１６８萬輛，同比增長９２％。６月新能源乘用車出口７萬輛，同比增長

１８５﹒３％，環比下降２７﹒８％，佔乘用車出口２４％；其中純電動佔新能源出口的８９％

，Ａ０＋Ａ００級純電動出口佔新能源出口的５６％。６月廠商出口方面，上汽

（滬：６００１０４）２０６４５輛、特斯拉中國１９４６８輛、比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）１０５３６輛。（ｓｌ）

