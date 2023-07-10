《經濟通通訊社１０日專訊》中央網信辦發布關於加強「自媒體」管理的通知，要求加強信

息真實性管理、嚴防假冒仿冒行為、規範信息來源標註，並明確營利權限開通條件等，壓實網站

平台信息內容管理主體責任，健全常態化管理制度機制，推動形成良好網絡輿論生態。

通知要求，「自媒體」對其發布轉載的信息真實性負責。網站平台應當在「自媒體」信息發

布頁面展示「自媒體」帳號名稱，不得以匿名用戶等代替。「自媒體」發布信息不得無中生有，

不得斷章取義、歪曲事實，不得以拼湊剪輯、合成偽造等方式，影響信息真實性。對製作發布謠

言，蹭炒社會熱點事件或矩陣式發布傳播違法和不良信息造成惡劣影響的「自媒體」，一律予以

關閉，納入平台黑名單帳號數據庫並上報網信部門。



＊加強對自媒體所屬ＭＣＮ機構管理＊



通知又要求，加大對「自媒體」所屬ＭＣＮ機構管理力度。網站平台應當健全ＭＣＮ機構管

理制度，對ＭＣＮ機構及其簽約帳號實行集中統一管理。在「自媒體」帳號主頁，以顯著方式展

示該帳號所屬ＭＣＮ機構名稱。對於利用簽約帳號聯動炒作、多次出現違規行為的ＭＣＮ機構，

網站平台應當採取暫停營利權限、限制提供服務、入駐清退等處置措施。

另外，「自媒體」申請開通營利權限的，需３個月內無違規記錄。帳號主體變更的，自變更

之日起３個月內，網站平台應當暫停或不得賦予其營利權限。營利方式包括但不限於廣告分成、

內容分成、電商帶貨、直播打賞、文章或短視頻贊賞、知識付費、品牌合作等。

「自媒體」在發布涉及國內外時事、公共政策、社會事件等相關信息時，網站平台應當要求

其準確標註信息來源，發布時在顯著位置展示。使用自行拍攝的圖片、視頻的，需逐一標註拍攝

時間、地點等相關信息。使用技術生成的圖片、視頻的，需明確標註是技術生成。引用舊聞舊事

的，必須明確說明當時事件發生的時間、地點。

此外，對帳號信息中含有黨政軍機關、新聞媒體、行政區劃名稱或標識的，必須人工審核，

發現假冒仿冒的，不得提供相關服務。對從事金融、教育、醫療衛生、司法等領域信息內容生產

的「自媒體」，網站平台應當進行嚴格核驗，並在帳號主頁展示其服務資質、職業資格、專業背

景等認證材料名稱，加注所屬領域標簽。對未認證資質或資質認證已過期的「自媒體」，網站平

台應當暫停提供相應領域信息發布服務。（ｓｌ）

