《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》自聊天機器人ＣｈａｔＧＰＴ爆火之後，

國內科技公司紛紛投入大語言模型研發，並以最快的速度推出能夠對標ＣｈａｔＧＰＴ的產品，

希望在生成式ＡＩ領域分一杯羹。在今年於上海舉辦的世界人工智能大會上，許多公司就展示了

最新落地的大語言模型，還在此基礎上開發出適用於各個不同行業的大模型，從千億參數級的通

用模型到專精於某一垂直領域的大模型應有盡有。

據報今年世界人工智能大會的參展企業數量、展覽面積均創歷屆之最。開展首日，場內人頭

攢動，氣氛火熱，較前三年疫情期間的活動有了天翻地覆的變化。為期三天的大會達成１１０億

元（人民幣．下同）意向採購金額，推動３２個重大產業項目簽約，項目投資總額達２８８億元

。

其中，國內最著名的大模型要數百度（０９９８８）的文心一言。百度是內地科技大廠中第

一個做出對標ＣｈａｔＧＰＴ產品的企業。文心一言不僅可以和用戶聊天，為用戶畫一一幅畫，

回答一些專業問題，也能夠寫一份策劃、做一份攻略，敲一段代碼等等。目前文心系列已累計發

布１１個行業大模型，涵蓋電力、燃氣、金融、航天、傳媒、城市、影視、製造、社科等領域，

加速推動行業的智能化轉型升級。

根據百度公布，截至３月１６日已有６５０家企業接入文心一言生態，截至３月２７日，文

心一言雲服務收到了１２萬家企業的申請測試。下一步，文心一言將發布更多的百度官方和第三

方插件，同時也將逐步開放插件生態，幫助開發者基於文心大模型打造自己的應用。

內地「ＡＩ四小龍」之一的商湯（０００２０）亦推出了對標ＣｈａｔＧＰＴ推出的大語言

模型，名叫「商量ＳｅｎｓｅＣｈａｔ」，目前已升至２﹒０版本，加入了粵語等多種語言，已

在醫療、金融、移動終端、代碼開發等領域落地。

除此之外，還有華為雲盤古大模型、騰訊（００７００）旗下ＭａａＳ平台、阿里

（０９９８８）旗下阿里雲通義大模型等一一亮相，各個平台都在不斷升級，賦能千行百業。大

模型賽道已迎來「百家爭鳴」時代。

垂直領域方面，金山辦公（滬：６８８１１１）旗下的ＷＰＳ ＡＩ是專注辦公場景的大語

言模型，該模型加入ＷＰＳ辦公軟件後，用戶只需輸入一個主題，ＡＩ就可以自動完成該主題的

ＰＰＴ演示文稿，又或者生成新聞稿、公司周報、招聘啟事等各類文本，還可以進行縮寫、擴寫

、翻譯以及切換文風，預計會成為職場白領的好幫手。

當然，硬體設備也不甘落後。晶片設計公司瀚博半導體在大會上發布了針對中小企業的語言

大模型一體機，支持ＣｈａｔＧＰＴ、ＬＬａＭＡ、Ｓｔａｂｌｅ Ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ等主流

生成式ＡＩ網路模型，把成本降到最低，中小企業只需要一台服務器的錢就可以擁有

ＣｈａｔＧＰＴ。



＊香港科技企業首次登陸世界人工智慧大會＊



在今年的大會上，香港貿發局帶領四家香港企業前來參展，這也是香港企業首次登陸世界人

工智慧大會。這四家企業分別是專注數字醫療的量子數碼、數字資產交易平台ＱｏｎＢａｙ、基

於區塊鏈技術的綠色數字平台大灣區創益區塊鏈研究中心，以及為企業提供自動化升級轉型服務

的飛翱集團。

其中，人氣最高的展台要數量子數碼的產品健康拍，該應用程序可以把每個人的手機變個人

健康監測終端。用戶不需要再購買昂貴的穿戴設備，只要打開健康拍，用手機攝像頭自拍２０秒

即可完成心率、血壓、呼吸、血氧等關鍵體徵監測，精確程度與穿戴設備相若。該程序可以通過

攝像頭的光學原理檢測用戶面部的血流方向來完成檢測。

香港貿易發展局華東、華中首席代表呂劍在接受《經濟通通訊社》採訪時表示，今年參展的

香港企業既有港人在香港創建的科技公司，也有內地青年在香港創辦的企業，還有香港人在上海

創辦的企業，體現出香港和內地在科創領域的合作交融。

他又指，世界人工智慧大會是行業內的一個盛會，香港企業參展一方面可以向其他同行展示

自己的技術，另一方面也可以了解別人在做甚麼，同時尋找一些合作機會。今年看到現場人氣頗

高，也看到很多業界的朋友都來參與的展會，「我們也期待著明年能夠有更多的香港企業來參與

」。

