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AH股新聞

10/07/2023 07:53

《國企紅籌》雲南建投（０１８４７）獲３００萬人幣保理融資

　　《經濟通通訊社１０日專訊》雲南建投混凝土（０１８４７）公布，獲保理銀行中國農業銀
行（０１２８８）（滬：６０１２８８）提供３００萬元人民幣的無追索權保理服務，而該集團
將應收帳款轉讓給保理銀行，以從保理銀行獲得融資款。
　　該集團指，預期於保理協議交易完成後將不會錄得任何盈虧，而保理融資款為補充營運資金
，保理期限至１１月３０日止，保理融資服務手續費０﹒４５％，保理融資服務所適用的年利率
為３﹒８００８７％。該集團指，保理協議有利於盤活債權資產、加速資產流轉、拓寬融資渠道
及增強發展優勢。（ｗｈ）

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