《經濟通通訊社１０日專訊》雲南建投混凝土（０１８４７）公布，獲保理銀行中國農業銀

行（０１２８８）（滬：６０１２８８）提供３００萬元人民幣的無追索權保理服務，而該集團

將應收帳款轉讓給保理銀行，以從保理銀行獲得融資款。

該集團指，預期於保理協議交易完成後將不會錄得任何盈虧，而保理融資款為補充營運資金

，保理期限至１１月３０日止，保理融資服務手續費０﹒４５％，保理融資服務所適用的年利率

為３﹒８００８７％。該集團指，保理協議有利於盤活債權資產、加速資產流轉、拓寬融資渠道

及增強發展優勢。（ｗｈ）

