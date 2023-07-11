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AH股新聞

11/07/2023 09:13

《駐京專電》人行：金融支持房地產市場政策期限延至明年底

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》人民銀行發布通知，房地產市場迎利好。
《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》明確，去年發布的「金融１６條
」中的政策有適用期限的，將適用期限統一延長至２０２４年１２月３１日。
　
＊政策延期涉及兩項內容＊
　
　　人行、國家金監總局有關負責人表示，政策延期涉及兩項內容：一是對於房地產企業開發貸
款、信托貸款等存量融資，在保證債權安全的前提下，鼓勵金融機構與房地產企業基於商業性原
則自主協商，積極通過存量貸款展期、調整還款安排等方式予以支持，促進項目完工交付。
２０２４年１２月３１日前到期的，可以允許超出原規定多展期１年，可不調整貸款分類，報送
徵信系統的貸款分類與之保持一致。
　　二是對於商業銀行按照《通知》要求，２０２４年１２月３１日前向專項借款支持項目發放
的配套融資，在貸款期限內不下調風險分類；對債務新老劃斷後的承貸主體按照合格借款主體管
理。對於新發放的配套融資形成不良的，相關機構和人員已盡職的，可予免責。
　　除上述兩條政策外，其他不涉及適用期限的政策長期有效。
　　《通知》要求各金融機構應按照文件要求切實抓好落實，因城施策支持剛性和改善性住房需
求，保持房地產融資合理適度，加大保交樓金融支持，推動行業風險市場化出清，促進房地產市
場平穩健康發展。

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