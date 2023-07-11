《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行、國家金監總局１０日發布通知，對去年１１月出台

的房地產「金融１６條」中的部分政策適用期限延長至２０２４年１２月３１日，主要涉及房企

存量融資展期、保交樓配套融資支持兩條政策，政策適用期限延長後將緩解房地產開發企業的資

金壓力，「金融１６條」提出的房企貸款展期安排本只限於今年５月中之前到期的貸款，如今只

要是今明兩年內到期的貸款都可以展期一年，給房企爭取更多時間。分析認為，為促進房地產市

場平穩健康發展，後期更多支持政策有望出台。

仲量聯行大中華區首席經濟學家及研究部總監龐溟認為，下階段，應繼續落實改善優質房企

資產負債表計劃，繼續帶動房地產行業的現金流狀況、投資活動、併購重組回到正常發展軌道，

引導金融機構提供正常的金融支持，平穩、有序地加快房地產企業風險市場化出清。

招聯首席研究員董希淼建議，下一步，應進一步優化房地產金融政策。延長房地產貸款集中

度管理政策的過渡期。通過「三支箭」、政策性銀行專項借款等措施，加大對優質房地產企業流

動性支持，繼續加大對保交樓項目專項支持。支持開發貸款、信托貸款等存量融資合理展期。因

地制宜、因城施策加快調整優化住房信貸政策。（ｅｗ）

