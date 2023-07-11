《經濟通通訊社１１日專訊》中金公司董事總經理兼策略分析師劉剛表示，港股相對Ａ股受

外圍因素以及中國增長預期短期趨緩所影響，造成港股上半年表現相對跑輸，但考慮到去年底至

今年初恒指快速反彈，反映港股具有較大彈性，若市場呈現相對溫和增長環境，美聯儲政策轉變

之前，預料恒指未來將維持「寬幅震蕩」的格局，即下有底、上行空間仍未打開，建議投資者可

於港股市帳率約１倍時入市，作波段性的操作也可獲得約１０％至２０％的回報。

劉剛強調，香港作為離岸金融中心、人民幣理財中心以及外資投資中國的橋頭堡，市場結構

與Ａ股形成明顯的互補性和優勢性，對港股市場長期看法仍然積極，但短期仍受周期性因素所擾

動，擾動何時結束需取決於政策預期和節奏的變化，港股地位短期難以完全取代。

他又提到，「港幣－人民幣雙櫃台模式」的推出對整體港股市場長期發展具有非常積極的意

義，措施能豐富人民幣資產配置的選擇，長遠進一步鞏固香港國際金融中心地位，但短期內表現

仍要取決於市場入市意欲以及相關資產表現。



＊今年中國經濟料增長５﹒７％＊



中金公司預料，今年中國經濟增長５﹒７％，企業盈利增速介乎５％－６％。劉剛指出，今

年內地服務消費雖然復甦強勁，但只佔ＧＤＰ的２０％；固定投資則要視乎地方政府的財務狀況

和政策驅動；而由於美國庫存水平處偏高水平，料對中國出口構成一定壓力。房地產方面，市場

應關注房貸利率變化以及重點城市的限購政策，預料若貸款市場報價利率（ＬＰＲ）獲下調或限

購政策調整，將有助提振樓市銷售面積約６個百分點。



＊美國經濟料軟著陸，年內降息機會微＊



劉剛認為，美國在「緊信用」情況下將「軟著陸」，預期美國經濟增長趨緩但不會衰退；通

脹有望回落至３％，但未必能跌至美聯儲目標的２％水平，因此美國年內至明年年初降息機會微

。此外，美債率現時約４厘水平已偏高，進一步上行空間有限，料最快於第三、四季或因通脹數

據改善而有所回調。（ａｃ）

